Mara Caseiro pede asfalto para acesso à comunidade quilombola de Corguinho

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou, uma indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando a pavimentação asfáltica do trecho que liga a rodovia MS-080 à estrada vicinal CO-081, no município de Corguinho – MS. O pedido foi encaminhado também ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja Rondon Flores.

A proposta atende solicitação do vereador Gustavo Antônio Guerra, da Câmara Municipal de Corguinho, e visa atender a uma série de demandas estratégicas para o desenvolvimento regional, beneficiando diretamente a Comunidade Quilombola Furnas da Boa Sorte, o centro de pesquisas Dakila, o turístico Vale do Bugio e diversas propriedades rurais da região.

Segundo Mara Caseiro, a pavimentação do trecho é urgente e necessária para garantir o direito de ir e vir com segurança, especialmente à comunidade quilombola, que sofre com o isolamento durante o período chuvoso. "Estamos falando de um território tradicional que precisa ter acesso digno a serviços básicos como saúde, educação e transporte de alimentos", destacou.

Outro ponto de grande relevância apontado pela deputada é o centro de pesquisas Dakila, que atrai visitantes, pesquisadores e investidores de várias regiões do Brasil, impulsionando a economia local. Além disso, o trecho também leva ao Vale do Bugio, área de grande valor ambiental e turístico, com potencial para fomentar o ecoturismo e fortalecer a valorização cultural do município. A estrada também é essencial para o escoamento da produção agropecuária local. “A falta de infraestrutura adequada encarece o transporte, compromete a produção e reduz a competitividade dos pequenos e médios produtores rurais da região”, argumentou.

Além da pavimentação do trecho mencionado, o vereador Gustavo Guerra também propôs, na Indicação nº 03/2025, que sejam executadas obras de melhoria nos 22 quilômetros restantes da estrada, com serviços de abertura, elevação da pista, cascalhamento e drenagem em pontos críticos. “Estamos tratando de uma obra que vai muito além do asfalto. Trata-se de garantir dignidade, desenvolvimento e valorização das potencialidades de Corguinho. Tenho certeza de que o governador Eduardo Riedel e sua equipe técnica analisarão com sensibilidade e atenção essa demanda”, concluiu Mara Caseiro.