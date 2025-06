Homem é preso ao tentar aplicar golpe contra locadora de veículos em Ponta Porã

Na tarde desta quarta-feira (25), um homem identificado como J.C.O, 33 anos, vindo do estado de São Paulo foi preso após procurar a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para registrar um suposto furto de veículo, que teria ocorrido na cidade.

Segundo sua versão, ele teria ido até uma conveniência e, ao se afastar para ir ao banheiro, deixou a chave do carro sobre a mesa. Ao retornar, o automóvel teria sido levado.

Durante o depoimento, no entanto, o homem apresentou diversas contradições quanto aos locais frequentados, horários e até mesmo sobre sua hospedagem em Ponta Porã. Ele não soube identificar com precisão a conveniência em que teria estado e não constava na lista de hóspedes do hotel que afirmou ter se hospedado.

Diligências foram realizadas pela equipe da Seção de Investigação Geral (SIG) e, em contato com a locadora do veículo, foi solicitado o relatório de geolocalização via rastreamento. Os dados fornecidos pela empresa demonstraram que o trajeto e os horários registrados não coincidem com o que foi informado pelo indivíduo — o carro sequer passou pelos locais mencionados por ele, inclusive nos horários em que alegou estar presente.

Diante das contradições e evidências de falsidade, o homem foi preso em flagrante e será colocado à disposição da justiça.