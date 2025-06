Hashioka celebra imigração japonesa com entrega da Comenda “Terra do Sol Nascente”

A Assembleia Legislativa trouxe um pouco do Japão para o Brasil na noite desta quarta-feira, 25. Presidida pelo deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), a Sessão Solene de Outorga da Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente” homenageou japoneses, descendentes e entidades. O evento comemorou os 117 anos da imigração japonesa no Brasil e o Dia da Comunidade Japonesa em Mato Grosso do Sul, celebrados na mesma data. Realizado no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa, a cerimônia também celebrou os 130 anos de relações diplomáticas entre as duas nações.

A noite teve início com as apresentações culturais do Coral da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, com regência da maestrina Keyla Lima Brito a performance da música Furusato. Em seguida, o grupo de dança Sakurá, formado por crianças a partir de um ano e 6 meses com o objetivo de manter, divulgar e expandir a cultura japonesa por meio da dança, apresentou-se com a canção folclórica tradicional Sakurá Sakurá e a música japonesa infantil Kawaii Sakanayasan.

A sessão contou ainda com a execução dos hinos nacionais do Japão e do Brasil pelo Coral da Nipo e com uma mensagem do cônsul-geral do Japão em São Paulo, Shimizu Toru, sobre o aniversário da imigração japonesa e as 13 décadas de amizade Brasil-Japão. O grupo de percussão Raiden Daiko, que mostrou a força, o ritmo e a energia dos tambores para emitir sons de trovões e relâmpagos. Ao final, os tambores festivos do Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko ressoaram no Plenário Júlio Maia.

A mesa foi composta por destacadas personalidades da comunidade japonesa. Com a presidência de Hashioka, fizeram parte o deputado 1º vice-presidente da Alems, Renato Câmara, o promotor de justiça e assessor especial Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa, que representou o procurador-geral de justiça Romão Ávila Milhan Junior, a presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, Maria Leny Adania de Sylos. Também compuseram a mesa o presidente da Associação Okinawa de Campo Grande, Eduardo Kanashiro, o presidente da Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Dourados e presidente da Associação Cultural Brasileira Sulmatogrossense, Nélio Shigueru Kurimori, o presidente da Associação Campo Grandense de Beisebol, Glaucio Hashimoto, e o empresário Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Em seu discurso, Hashioka reafirmou a posição de destaque da comunidade nipônica em Mato Grosso do Sul. “Sua contribuição é, ao mesmo tempo, coletiva e profundamente pessoal para mim. Porque antes mesmo de ter sido prefeito, deputado ou homem público, carrego o legado de quem chegou em navios e fincou raízes no coração do Brasil”. Sua história começou quando seus avós paternos deixaram o Japão, em 1928, embarcando no navio Hakata Maru, em busca de dignidade, trabalho e futuro. “Eles vieram sem posses, mas carregavam o essencial: a fé no amanhã, a disciplina, o respeito e o esforço silencioso”, contou.

O parlamentar lembrou de, quando foi prefeito de Nova Andradina, entregou a Praça do Centenário da Imigração Japonesa – um espaço de homenagem à contribuição dos imigrantes na construção da cidade – e contou ainda com a visita de uma equipe de imprensa japonesa, interessada em registrar esse legado. Hashioka disse que sempre buscou retribuir à comunidade japonesa, seja por meio de emendas destinadas a associações que preservam sua cultura, seja pelo fortalecimento de laços institucionais. O deputado destacou ainda a visita da princesa Kako no início do mês e que foi homenageada com o título de Ilustre Visitante, assim como o cônsul Shimizu Toru em sua passagem pelo Estado.

Para Hashioka, as homenagens entregues por ele reconhecem uma trajetória iniciada em 1914, quando os primeiros imigrantes japoneses chegaram a Campo Grande e fizeram de Mato Grosso do Sul o terceiro estado com maior população japonesa e o segundo em número de okinawanos. “Um legado na cultura, na língua, nas tradições e na gastronomia, com destaque para o sobá, patrimônio cultural imaterial. O futuro promete ainda mais integração. A Rota Bioceânica abrirá novos caminhos entre o Brasil/Japão, colocando nosso Estado no centro de uma nova era de oportunidades. Por tudo isso, esta noite é mais que simbólica. É reconhecimento, gratidão e compromisso. Reconhecimento pela contribuição histórica. Gratidão pelo que já foi construído. E compromisso com um futuro de respeito, progresso coletivo e laços cada vez mais fortes entre Mato Grosso do Sul e Japão”, finalizou.

Em nome dos homenageados da noite, Glaucio Hashimoto, presidente da Associação Campo Grandense de Beisebol, afirmou estar muito grato pela homenagem. “É com muita honra que represento todos os condecorados dessa noite. Agradeço a importante homenagem que esta Casa entregou à princesa Kako, por ocasião de sua visita a Campo Grande. Isso demonstra a importância que a comunidade japonesa possui na construção desta sociedade em razão de sua história de trabalho, sacrifício, resiliência, respeito ao Estado e ao próximo, honra aos antepassados, honestidade e caráter, que marcam a passagem dos imigrantes e seus descendentes ao longo de mais de um século de colonização. Em especial, agradeço ao deputado Roberto Hashioka por propor essa homenagem”, ressaltou.

Sobre a Comenda – Proposta por Hashioka e aprovada na Alems, a Resolução 6/2023, de 1º de junho de 2023, criou a Comenda denominada “Terra do Sol Nascente. Constituída de Medalha e Diploma, a honraria foi entregue a 31 pessoas integrantes ou descendentes da comunidade japonesa e entidades que prestaram relevantes serviços à sociedade sul-mato-grossense.

Hashioka homenageou Maurício Yamakawa, Yosou Jodai, Glaucio Hashimoto, Hisao Goto, Adriana Rossignoli Sato, Osvaldo Hiroci Kohatsu (in memoriam), representado por sua esposa Eliza Goya Kohatsu, Lêda Toshi Ganiko, Shizuko Sato, Fábio Akira Nomura, Patrícia Terumi Sakaue, Kenji Shibata, Shiro Tanigushi, Ieda Maria Aiko Shirado Arakaki, Seisaburo Saruwatari, Elisa Higa Aguena, Vera Lúcia Kawahira Shirado, Cláudio Sussumo, Andréa Miti Okamura Miyashita e a Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Dourados.

Os outros agraciados pela comenda foram Rafael Gusmão Hamamoto, Elias Ishy de Mattos, Ligiane Cristina Motoki, Simone Oshiro, Osorio Hitoshi Nishimura, Mitico Alvi Saita Ito, Halisson Yoshinari, Wilson Kioshi Matsumoto, Waldir Oshiro, Mizue Suguimoto Sakai, Massuo Sacuno e Massaaki Yamanari, que foram indicados pelos deputados presidente Gerson Claro (PP), Gleice Jane (PT), Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Neno Razuk (PL), Paulo Duarte (PSB), Professor Rinaldo (Podemos) e Renato Câmara (MDB).

