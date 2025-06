RENATO CÂMARA HOMENAGEIA TRAJETÓRIAS INSPIRADORAS DA COLÔNIA JAPONESA NA ASSEMBLEIA

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou, na noite desta quarta-feira (25), a Sessão Solene em Comemoração à Imigração Japonesa no Brasil, reafirmando uma tradição do Parlamento Estadual em valorizar os imigrantes e seus descendentes que ajudaram a construir a identidade cultural e econômica do estado. A solenidade foi proposta pelo deputado Roberto Hashioka (União) e reuniu lideranças da colônia japonesa, autoridades e homenageados de diversas regiões de MS.

Entre os parlamentares que prestaram tributo, o deputado estadual Renato Câmara destacou duas figuras que se tornaram sinônimos de dedicação às suas cidades e à cultura nipo-brasileira: Massuo Sacuno, de Naviraí, e Massaaki Yamanari, de Dourados.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS

Massuo Sacuno é exemplo vivo de como o esforço e o associativismo moldaram a história de Naviraí. Natural de Marília (SP), ele se mudou ainda jovem para o Paraná, onde iniciou sua vida profissional. Foi no setor financeiro e no empreendedorismo que sua trajetória floresceu — primeiro nos bancos, depois à frente de negócios locais que ajudaram a movimentar a economia da região sul-mato-grossense. Mais que empresário, Sacuno é pilar de instituições como a Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN) e da Coopernavi, deixando um legado de compromisso com o desenvolvimento coletivo.

Já o senhor Massaaki Yamanari representa uma trajetória marcada por coragem, trabalho e valores familiares sólidos. Desde que se estabeleceu em Dourados, em 1979, sua história se entrelaçou com a do setor agrícola local. Ao lado da esposa Kazumi, com quem é casado há 56 anos, contribuiu ativamente para preservar e compartilhar a cultura japonesa, promovendo ações sociais e culturais que fortaleceram os laços da comunidade nipônica no estado.

A noite foi de reverência, mas também de reafirmação. “Homenagear essas personalidades é reconhecer o quanto a cultura japonesa ajudou a construir o nosso Estado. Massuo e Yamanari representam valores que nunca podem se perder: respeito, trabalho e família”, afirmou Renato Câmara durante a cerimônia.

Ao celebrar o passado e reconhecer os alicerces que sustentam o presente, a Sessão Solene da ALEMS renovou o compromisso do Parlamento Estadual com a valorização da diversidade cultural e com a memória de quem ajudou a escrever as páginas da história sul-mato-grossense.

Renato Câmara é o deputado que mais trabalha na Assembleia Legislativa por quem constrói o estado: da agricultura familiar à pessoa idosa, do meio ambiente às frentes parlamentares da suinocultura, leite, avicultura, regularização fundiária e defesa dos agentes comunitários de saúde.