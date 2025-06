Festival do Leite terá festa junina, produtos artesanais e shows gratuitos

Com entrada gratuita, o 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 27 e 28 de junho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho – Rua Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho.

Unindo tradição, gastronomia e o melhor da música regional, o festival contará com uma feira de produtos derivados do leite, como queijos artesanais, doces, sorvetes, pães, geleias, além de plantas, artesanatos, e exposição de gado leiteiro da raça Girolando. O objetivo é valorizar a cadeia produtiva do leite e promover a economia criativa regional.

A solenidade de abertura oficial será na sexta-feira, às 17h, e reunirá produtores, autoridades e parceiros do evento. Logo após, o público poderá curtir o tradicional Arraiá dos Amigos, da Escolinha 38, o show da dupla Kleber e Ruan, o 4º Leilão COTTMS e a prova de Três Tambores, que acontecem simultaneamente.

Pequena produtora confirmada na feirinha criativa, Gê Barros, que trabalha com bolsas de crochês artesanais, fala da importância de estar no evento. “Ser um pequeno empreendedor é trabalhar por conta própria, por isso precisamos de apoio para divulgação do nosso trabalho. A retomada de eventos como este contribui para que possamos divulgar e expandir o nosso negócio, contribuindo também para a riqueza cultural e econômica da cidade”, diz.

A artesã emenda: Acredito que esses eventos ajudam a valorizar a nossa arte e mostrar que com apoio e incentivo podemos unir a cultura e a economia em um mesmo ambiente.

No sábado (28), a programação começa às 9h com mais provas de Três Tambores e, às 10h30, uma apresentação de cão de pastoreio da raça Border Collie. À noite, a partir das 19h30, o encerramento será com show de Mansão e Grupo Pantaneiro.

O evento é uma realização da Acrissul, Câmara Setorial do Leite, Prefeitura Municipal e Núcleo Girolando MS, com apoio de diversas instituições, como Senar, Sicredi, Real H, Ponto da Ordenha, Famasul, Sindicato Rural, Sebrae, Semadesc e Agraer.

