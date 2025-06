Polícia Civil esclarece roubo em via pública, recupera bicicleta elétrica e apreende adolescente em Três Lagoas

Na continuidade das investigações para repressão aos roubos de bicicletas elétricas registrados nos últimos dias, investigadores da Seção de Investigação Geral e do Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil em Três Lagoas conseguiram esclarecer outro roubo e recuperar mais uma bicicleta elétrica, e ainda, identificar o terceiro adolescente dedicado a esse tipo de ato infracional no município.

O fato ocorreu no início da noite de terça-feira (24), quando a vítima, uma mulher de 36 anos de idade, trafegava com sua bicicleta elétrica pela via pública, e subitamente foi abordada por um indivíduo que a derrubou mediante emprego de força física, e em seguida, a agrediu com um chute, subtraindo o veículo mediante ameaça.

Logo na tarde de ontem, durante diligências, os agentes da SIG e do NRI conseguiram identificar o autor do roubo como sendo um adolescente de 15 anos de idade, e após localizá-lo, recuperaram a bicicleta subtraída, que estava em sua posse.

Ouvido na sede da SIG, na companhia de representante legal, o adolescente confessou a prática do roubo, alegando que sua intenção era ficar com a bicicleta para seu uso.

Em observâncias aos dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor foi liberado, mas diante da gravidade do ato infracional praticado, poderá ser representado por sua internação provisória junto a UNEI.

Após a sua recuperação, a bicicleta foi regularmente apreendida e restituída a sua legítima proprietária.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.