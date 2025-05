Mochi pede Justiça Itinerante ao distrito de Águas de Miranda no município de Bonito

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, solicitando ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Dorival Renato Pavan, que sejam adotadas as providências necessárias para destinar a unidade móvel do projeto Justiça Itinerante ao distrito de Águas de Miranda, localizado no município de Bonito/MS.

A proposta atende ao pedido formal da população local, que enfrenta dificuldades de acesso aos serviços básicos do Poder Judiciário, devido à distância (cerca de 80 km da sede municipal) e à ausência de transporte público adequado.

O projeto Justiça Itinerante, reconhecido por sua importância social, oferece atendimento direto e desburocratizado em áreas de difícil acesso, contemplando demandas como reconhecimento ou dissolução de união estável, ações de alimentos e guarda, regularização de registros civis, conversão de separação em divórcio, homologação de acordos extrajudiciais e orientações jurídicas.

“A presença do Judiciário em Águas de Miranda representará um avanço fundamental para a garantia do acesso à Justiça, fortalecendo a cidadania e os direitos sociais da população local”, destacou Junior Mochi, reforçando seu compromisso com a ampliação dos serviços públicos e a efetivação da dignidade da pessoa humana.