Funsat oferta 2.282 vagas nesta quinta (26)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira, 26 de junho, 2.282 vagas de emprego no painel de intermediação. As oportunidades abrangem 130 funções diferentes, com encaminhamentos para 188 empresas de Campo Grande. Destas vagas, 300 serão destinadas, prioritariamente, ao público LGBTQIAPN+, durante a ação especial do programa Emprega CG, que ocorrerá das 8h às 12h.

Do painel completo, chances de contratação para açougueiro (50 postos), alimentador de linha de produção (15 postos), apontador de pessoal (20 postos), assistente de governanta (2 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de cozinha (14 postos), auxiliar de faturamento (2 postos), auxiliar de logística (63 postos), consultor de vendas (16 postos), encanador (5 postos), fiscal na prevenção de perdas (26 postos), motorista de caminhão (6 postos, entre outras 118 atividades com captação ativa.

Já, das 1.990 vagas de “perfil aberto”, sem exigir experiência na seleção, a Fundação indica seis destaques. Relação que inclui procuras por auxiliar de estoque (4 postos), auxiliar de limpeza (309 postos), cumim (2 postos), jardineiro (2 postos), porteiro (5 postos), e ainda 464 triagens do anúncio para repositor de mercadorias.

Profissionais da condição PCD (Pessoa com Deficiência), contam na data com três alternativas prioritárias de entrevistas: para almoxarife, agente de saneamento e auxiliar de limpeza. Opções que garantem avaliações de emprego somente a quem estiver com o cadastro em dia na Agência de Intermediação do órgão.

19 empresas na análise imediata

Uma gama de 32 profissões representam as buscas por colaboradores de 19 empresas que participam do 27°Emprega CG de 2025, voltado a colocações do público LGBTQIAPN+. Evento que acontece no piso térreo do prédio da Funsat, e oferta 300 vagas para análise imediata de candidatos.

O atendimento será pela ordem das senhas distribuídas, de acordo com a chegada dos interessados em disputar as oportunidades da seleção. Edição do programa de empregabilidade da Funsat, que adota o tema em alusão a 28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIAPN+.

A Fundação abre o seu expediente às 7h, com todos os serviços regulares da Agência, como análise das vagas quadro geral, orientações sobre o Seguro-Desemprego e questões da Carteira de Trabalho Digital. Abordagem que seguirá em alguns guichês até as 17h, normalmente, mesmo com o balcão de vagas de emprego dos parceiros da pasta na promoção de mais um Emprega CG.

Serviço:

Emprega CG LGBTQIAPN+

300 vagas de 19 empresas

32 profissões com recrutamento

Horário: 8h as 12h

Local: Funsat

Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

OBS: o atendimento regular acontece em paralelo das 7h às 17h.

#ParaTodosVerem A imagem de capa é da fachada da Funsat em azul, branco e amarelo.