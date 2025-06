Assessora do Núcleo Institucional da Cidadania/PCMS toma posse no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher

A Assessora Especializada do Núcleo Institucional da Cidadania, Ariene Murad, responsável pelo Setor de Proteção de Vulneráveis, tomou posse na data de ontem (25), no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM/MS), como representante titular pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública.

O CEDM/MS tem por finalidade propor e fiscalizar, em âmbito estadual, políticas para a mulher, assegurando-lhe o exercício pleno de seus direitos, sua participação e integração no desenvolvimento econômico, social, político e cultural do Estado e é composto por 22 (vinte e duas) integrantes mulheres e respectivas suplentes, sendo metade delas representantes do Poder Público Estadual e, as demais, representantes da sociedade civil organizada, respeitando a paridade na representação.

Além da assinatura do ato formal de posse foram debatidos temas como o fomento a criação dos Conselhos Municipais da Mulheres, fluxos e levantamentos estatísticos da Casa Abrigo, para ulterior planejamento de ações visando à ampliação e otimização do atendimento às vítimas de violência doméstica e seus familiares em todo o Estado, criação e implantação da Casa da Mulher de Dourados/MS e tratativas sobre a V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.