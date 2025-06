Polícia Civil elucida roubo e desmantela ponto de drogas em Água Clara

O Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Água Clara conseguiu esclarecer um roubo que vitimou uma adolescente e uma criança, resultando na prisão de um indivíduo por receptação e tráfico de drogas. A investigação teve início após o registro do roubo.

As diligências da Polícia Civil rapidamente levaram à identificação e localização de um dos autores do assalto, que, ao ser abordado, admitiu ter entregado o celular roubado em um ponto de venda de drogas.

Com essa informação, os investigadores se dirigiram ao local indicado. Durante a abordagem, os policiais encontraram na posse do indivíduo treze porções de cocaína já embaladas e prontas para a comercialização, caracterizando o crime de tráfico. Para completar, o aparelho celular roubado também foi recuperado no local.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, desarticulando um ponto de venda de entorpecentes na cidade.