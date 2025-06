ALEMS homenageia comunidade japonesa em ano especial na relação com o Japão

A sessão solene de celebração dos 117 anos de imigração japonesa ocorre em um ano especial na relação entre o Japão e o Brasil. Proposta pelo deputado Roberto Hashioka (União), a solenidade, realizada na noite desta quarta-feira (25) no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), acontece em momento em que o país festeja 130 anos de relações diplomáticas com o Japão. Na cerimônia, que lotou o plenário da Casa de Leis, foram homenageadas 29 pessoas e entidades com a entrega da Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente”.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Deputado Roberto Hashioka e, no vídeo, o cônsul Shimizu Toru

“Este é um ano realmente marcante para a comunidade japonesa no Estado. Tivemos a honra de receber a visita da princesa Kako, que homenageamos como ilustre visitante durante sua visita à nossa Capital”, disse Roberto Hashioka. “A visita da princesa Kako foi muito agradável, e ela demonstrou ser uma pessoa muito simples e humilde, apesar de sua origem real”, acrescentou o parlamentar.

A princesa Kako de Akishino visitou Campo Grande em 10 de junho, como parte das celebrações dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. As relações diplomáticas entre os dois países foram estabelecidas em 1895 com o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. “A última visita de um membro da família imperial foi em 2015, quando o príncipe Fumihito, pai da Princesa Kako, esteve em Mato Grosso do Sul”, enfatizou Hashioka.

O parlamentar também destacou a relevância da comunidade japonesa em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. “Essas homenagens reconhecem uma trajetória iniciada em 1914, quando os primeiros imigrantes japoneses chegaram a Campo Grande. Desde então, essa presença se fortaleceu, fazendo de Mato Grosso do Sul o terceiro estado com a maior população japonesa e o segundo em número de okinawanos.”, discursou. “A todos os homenageados, deixo minha admiração, à comunidade japonesa o meu respeito e aos vieram antes de nós, minha eterna gratidão”, finalizou.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Plenário da Assembleia Legislativa ficou lotado na solenidade

O tempo de celebrações também foi realçado pelo cônsul geral do Japão em São Paulo, Shimizu Toru. Durante a sessão, foi exibido vídeo com a mensagem do cônsul. “Tivemos a honra de acompanhar a visita de Sua Alteza Imperial, a princesa Kako a Campo Grande no início deste mês. Certamente, foi um importante momento para o fortalecimento ainda maior das relações entre o Japão e o Brasil. Com essa vibração de alegria e união, gostaria de parabenizar cada um dos homenageados da data de hoje, pessoas que vêm se dedicando em prol da sociedade ao longo de vários anos”, disse Shimizu Toru.

Em nome dos homenageados, Glaucio Hashimoto, presidente da Associação Campo Grandense de Beisebol, também salientou 2025 como ano especial e reforçou a importância da visita de uma integrante da família imperial japonesa. “Primeiramente, gostaria de agradecer a homenagem concedida por esta Casa de Leis à princesa Kako de Akishino por ocasião de sua importante visita a Campo Grande em 10 de maio do corrente ano. Isso demonstra de ambos os países, da Assembleia Legislativa e do Governo local, a importância que a comunidade de Mato Grosso do Sul possui na construção dessa sociedade em razão de sua história de trabalho, sacrifícios, resiliência e respeito ao próximo, honra aos antepassados, honestidade e caráter”, agradeceu Hashimoto.

Autoridades

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Glaucio Hashimoto agradeceu a ALEMS em nome dos homenageados

Além do deputado Roberto Hashioka, a solenidade contou com a presença das deputadas Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT) e dos deputados Junior Mochi (MDB) e Renato Câmara (MDB). Esse último parlamentar compôs a mesa de autoridades e presidiu a solenidade no momento em que Hashioka entregou a Comenda a seus homenageados.

Também fizeram parte da Mesa Thiago Nagasawa Tanaka, juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS); o promotor de Justiça e assessor especial Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa; Maria Leny Adania de Sylos, presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira; Eduardo Kanashiro, presidente da Associação Okinawa de Campo Grande; Nélio Shigueru Kurimori, presidente da Associação Cultural Nipobrasileira Sul-Mato-Grossense; o empresário Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (ALEMS); e Glaucio Hashimoto.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Grupos culturais trouxeram à cerimônia muita energia dos tambores

Cores, sons e movimentos

A noite de homenagens também foi celebrada com muitas cores, sons e movimentos. Nas apresentações culturais, os grupos Raiden Daiko e Ryukyu Koku Matsuri Daiko trouxeram a energia dos tambores. O primeiro grupo tem seu nome em homenagem ao Deus do trovão (Raiden), do relâmpago e da guerra na mitologia japonesa, que utiliza tambores para fazer trovões e relâmpagos.

O segundo grupo, cujo nome significa “Tambores Festivos do Reino de Ryukyu”, foi fundado em Okinawa, província ao sul do Japão, em 1982. O grupo formou-se pela união de jovens okinawanos em torno do ideal de preservar e difundir a cultura e as tradições locais por meio de manifestações artísticas e da eisa, dança folclórica de Okinawa.

Serviço

A Comenda "Terra do Sol Nascente" foi instituída pela Resolução 06/2023 , proposta pelo deputado Hashioka. A solenidade desta noite também é alusiva ao Dia Estadual da Comunidade Japonesa, instituído pela Lei 1.979/1999 , e comemorado, todos os anos, em 18 de junho. A data remete ao dia 18 de junho de 1908, quando os primeiros 781 imigrantes japoneses desembarcaram no porto de Santos.

Confira abaixo o evento na íntegra:

Confira a relação dos homenageados:

