Polícia Civil prende suspeito de Homicídio ocorrido em março no Bairro Jardim Los Angeles, na Capital

Agora a investigação segue com a finalidade de capturar seus comparsas que ainda estão foragidos.

Com isso, a justiça decretou a prisão preventiva dos suspeitos, sendo o mentor intelectual localizado escondido em uma área indígena, no município de Nioaque, oportunidade em que recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de polícia. Ele permanecerá preso e a disposição da justiça.

Durante a investigação, os policiais da DHPP verificaram se tratar de uma disputa de território entre traficantes rivais, já que, poucos dias antes do crime, o autor teria ido a até a residência da vítima e a ameaçado, a fim de que não “atravessasse seu corre”. Não satisfeito, orquestrou a morte do concorrente.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, capturou e prendeu um homem suspeito de ser o mandante de um homicídio ocorrido no último mês de março, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.