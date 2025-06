Casa da Cultura tem uso renovado e segue promovendo arte e acesso para todos

A Prefeitura de Campo Grande renovou, nesta quarta-feira (25), a cessão de uso do prédio histórico Mello e Cáceres, do Exército Brasileiro, que abriga a Casa da Cultura – um dos mais importantes espaços públicos de arte, formação e identidade cultural da Capital. A assinatura do termo garante a continuidade das atividades culturais no local, permitindo que artistas, estudantes e a população em geral sigam contando com um ambiente de incentivo à produção artística, à difusão da cultura regional e à preservação da memória campo-grandense.

Inaugurada em 19 de setembro de 2024, a Casa da Cultura se consolidou como um ponto de referência para diferentes expressões artísticas e um instrumento de inclusão social. Desde sua abertura, o espaço já recebeu diversas exposições de artistas e coletivos renomados, com estéticas e temáticas variadas, representando a diversidade criativa de Campo Grande e de todo o Estado.

Durante esse período, também foram oferecidos mais de 32 cursos e oficinas gratuitas nas áreas de música, dança e artes visuais. Entre eles, aulas de dança flamenca, danças urbanas e dança indiana, oficinas de pintura e colagem com referência a artistas regionais. Cursos de violão, saxofone e acordeon fazem parte da grade musical, que recentemente foi ampliada com a abertura de uma turma de canto para a comunidade. O espaço também promove o lançamento de livros, rodas de conversa com artistas, ações institucionais e apresentações culturais abertas ao público.

A renovação da parceria foi formalizada em encontro no Paço Municipal, com a presença da prefeita Adriane Lopes e do comandante da 9ª Região Militar, General de Brigada Vasques Robinson. Para a prefeita, garantir a continuidade da Casa da Cultura significa fortalecer os laços entre a cidade, sua história e seus artistas.

“Foi uma manhã muito importante, na qual renovamos a utilização do prédio que abriga a Casa da Cultura, fruto de uma parceria consolidada com o Exército Brasileiro. Quem ganha com isso são os campo-grandenses que frequentam e utilizam esse espaço dedicado à valorização da cultura e aos artistas da nossa Capital e de todo o Estado. A Casa da Cultura é um lugar de referência, de exposições e de fomento ao setor cultural da nossa cidade”, afirmou Adriane Lopes.

O General Vasques também destacou o caráter social da parceria: “Essa é uma parceria ganha-ganha, saudável para todos os envolvidos. Para nós do Exército é uma satisfação ver que um espaço nosso pode beneficiar não só a família militar, mas também toda a população campo-grandense, com arte, cultura e conhecimento. É um exemplo de colaboração que gera resultados concretos para a sociedade”, completou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Espaço para viver a cultura

Localizada na Avenida Afonso Pena, a Casa da Cultura funciona em um prédio histórico que carrega quase um século de histórias. A construção, de 1922, foi sede de diferentes instituições militares até ser declarada patrimônio histórico.

O espaço conta com galeria de artes visuais, mostra e venda permanente de artesanato sul-mato-grossense, biblioteca com títulos de autores regionais, salas para ensaios musicais e teatrais, ateliê, sala de artes cênicas, museu do Exército e pátio para apresentações ao ar livre. Todas as atividades são gratuitas.

Escolas e instituições de ensino também podem agendar visitas mediadas, acompanhadas por instrutores que apresentam os diferentes ambientes da Casa, explicam sua história e exploram as linguagens artísticas presentes no espaço.

Administrada pela Prefeitura de Campo Grande, a Casa da Cultura promove de segunda a sábado uma programação diversa, inclusiva e acessível, contribuindo para a formação artística, valorização da cultura local e aproximação da população com o fazer cultural.

Para conferir a programação e oferta de cursos acesse o instagram @casadecultura.cg . Para visitas mediadas há a necessidade de solicitar agendamento pelo e-mail [email protected] .

Na página oficial da Casa de Cultura é possível pesquisar detalhadamente todas as ações e informações pertinentes ao espaço: https://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/casadecultura/

Serviço

Casa da Cultura de Campo Grande

Avenida Afonso Pena, 2.270 – Centro

Segunda a sexta, das 9h às 18h | Sábado, das 9h às 12h

Todas as atividades são gratuitas