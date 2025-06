Consultório Móvel Veterinário leva atendimento para diversos bairros de Campo Grande no mês de julho

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Superintendência do Bem-Estar Animal continua com o programa Consultório Móvel Veterinário. O projeto da Subea segue firme levando cuidado e saúde para os pets de Campo Grande.

Durante o mês de julho, o ônibus estará em cinco locais diferentes, uma semana em cada bairro, sempre oferecendo serviços como consultas, vacinação antirrábica, polivalente (para cães), vermífugo, carrapaticida, avaliação para castração em uma das clínicas credenciadas com a prefeitura, além de orientações sobre bem-estar animal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Os atendimentos serão realizados por distribuição de senhas, sendo 10 para consultas e 5 para castração, por período. Para consulta, é necessário que o tutor leve documento com foto, comprovante de residência e o comprovante de cadastro no NIS atualizado nos últimos 24 meses. É importante que os tutores mantenham os animais devidamente contidos com coleiras ou em caixas de transporte.

Confira locais e datas de atendimentos em julho:

30/06 a 04/07 – EM Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão

Rua José Pedrossian, 1270 – Centro Oeste

>>8h às 11h / 13h às 15h

07/07 a 11/07 – Associação Colônia Paraguaia

Rua Ana Luísa de Souza, 610 – Pioneiros

>>8h às 11h / 13h às 15h

14/07 a 18/07 – Praça Jardim Carioca

Rua Aracy de Almeida, 548 – Jd. Carioca

>>8h às 11h / 13h às 15h

21/07 a 25/07 – Parque Ayrton Senna

Rua Jorn. Valdir Lago, 512 – Aero Rancho

>>8h às 11h / 13h às 15h

28/07 a 01/08 – Assoc. Moradores do Jardim Zé Pereira

Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, 312 – Arena Poliesportiva Zé Pereira

>>8h às 11h / 13h às 15h

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra pet em atendimento e a imagem interna é uma arte gráfica com os endereços da ação.