Projeto cria Comenda do Mérito para homenagear as Filhas de Jó Internacional

Apresentado durante a sessão plenária desta quarta-feira (25), o Projeto de Resolução 9/2025 , de autoria do deputado e 2º vice-presidente da Casa de Leis, Zé Teixeira (PSDB), cria a Comenda do Mérito Legislativo das Filhas de Jó Internacional, em Mato Grosso do Sul. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A honraria deverá ser concedida a até sete personalidades em sessão solene na semana do dia 9 de março, data em que é comemorado o Dia Estadual das Filhas de Jó Internacional, instituído pela Lei n. 3.832, de 23 de dezembro de 2009. As personalidades serão indicadas pelo Conselho Guardião Jurisdicional ou Grande Conselho Guardião do Estado de Mato Grosso do Sul, das Filhas de Jó Internacional.

As personalidades que receberão a comenda são integrantes das Filhas de Jó Internacional, liderança adulta ou juvenil, que, por méritos pessoais, benemerência ou relevantes serviços prestados à sociedade e ao Estado, em razão de ações da Ordem, pautadas nos princípios da fraternidade, filosóficos, iniciáticos, filantrópicos e que façam jus a tal distinção.

O deputado Zé Teixeira justifica a apresentação da matéria. “O presente Projeto de Resolução objetiva criar a Comenda do Mérito Legislativo das Filhas de Jó Internacional, instituição implantada em nosso Estado no ano de 2.000, com a instalação do Bethel nº 01 de Campo Grande, atualmente são nove Betheis no Estado. As Filhas de Jó Internacional é uma instituição paramaçônica, formada por meninas de 10 a 20 anos, com a responsabilidade social do trabalho voluntariado e objetivo reunir meninas para o aperfeiçoamento do seu caráter, por meio do desenvolvimento moral e espiritual, com base nos ensinamentos que destacam a reverência a Deus e às Sagradas Escrituras, o amor à Pátria, entre outros princípios”, explicou.