Bioparque Pantanal prorroga as inscrições para o Clube de Ciências até 19 de maio

O Bioparque Pantanal prorrogou o prazo de inscrições para o projeto Clube de Ciências. Inicialmente previstas para encerrar no dia 8 de maio (quinta-feira), as inscrições agora podem ser feitas até 19 de maio, diretamente pelo site oficial do Bioparque.

Em sua terceira edição, o Clube de Ciências tem como objetivo aproximar estudantes de escolas públicas e privadas das temáticas relacionadas à sustentabilidade ambiental, às questões sociais e à iniciação científica. O Clube de Ciências proporciona aos jovens uma vivência prática por meio da participação ativa em atividades realizadas no Bioparque, sob orientação de sua equipe técnica.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino fundamental e médio, desde que demonstrem disponibilidade e afinidade com os temas abordados pelo Bioparque. Serão selecionados até dez grupos, cada um com no máximo cinco alunos e até dois professores orientadores.

A prorrogação do prazo amplia as chances de mais jovens integrarem o projeto e mergulharem no universo da ciência e da pesquisa, em um espaço dedicado à conservação, à educação e ao conhecimento.

Eduardo Coutinho, Comunicação Bioparque Pantanal

Foto: Gabriela Almeida