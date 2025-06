Com terapia de florais e óculos gratuitos, Carreta da Saúde leva bem-estar aos profissionais de segurança de Corumbá

Serviços estarão disponíveis até a próxima sexta-feira na Base Comunitária da Polícia Militar

Promovendo saúde e bem-estar aos servidores que atuam na linha de frente da segurança pública em Mato Grosso do Sul, o projeto Carreta da Saúde desembarcou, nesta quarta-feira (25), em Corumbá, município distante 426 km da capital, Campo Grande. A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Centro de Atenção Biopsicossocial (CABS).

Em sua quarta edição, o projeto traz como novidade a terapia de florais, abordagem natural reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e que integra uma das 29 Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), do Ministério da Saúde.

A terapeuta floral, Joseanne Cristina Roque, explica que a terapia de florais é uma prática integrativa e complementar em saúde e educação e cuida das emoções das pessoas em todas as fases através da qualidade e da virtude das plantas.

“Quando falamos da saúde biopsicossocial do ser humano, é essencial considerarmos que os profissionais da segurança pública enfrentam, com frequência, altos níveis de estresse no trabalho. Esse estresse impacta diretamente suas emoções, pois, antes de tudo, são pessoas que também têm suas vidas pessoais. Ou seja, não é só o trabalho. As questões de casa muitas vezes acabam influenciando o ambiente profissional. Por isso, considero importante destacar a prática da terapia com florais, que se mostra uma abordagem sutil, mas extremamente eficaz. O diferencial dessa terapia é que ela promove equilíbrio emocional sem interferir no condicionamento essencial que o profissional de segurança precisa manter para exercer sua função com responsabilidade e prontidão”, afirmou Joseanne que foi responsável pela implementação da terapia de florais em MS, pelo SUS, e que, junto com o Sistema Florais de Saint Germain, incluiu a prática no projeto Carreta da Saúde.

Até a próxima sexta-feira (27), servidores da segurança pública de Corumbá e região terão acesso a diversos serviços de saúde gratuitos como atendimentos em clínica médica geral, odontologia, psicologia, exames de audiometria e oftalmologia com fornecimento gratuito de óculos de grau. O terceiro sargento, Isaias Centurião Machado, que atua na 2ª Companhia da Polícia Militar Ambiental (PMA), de Corumbá, foi um dos primeiros atendidos pelo serviço de oftalmologia e destacou a importância da ação.

“Essa ação da Sejusp está facilitando muito, especialmente para a população de Corumbá e Ladário, já que evita o deslocamento até a capital em busca desses serviços. Vim em busca de óculos, porque já faz tempo que uso os meus e quero verificar se houve alteração no grau. Cuidar da saúde é fundamental, e é importante fazer acompanhamento não só com oftalmologista, mas com outros profissionais também. Além disso, receber os óculos gratuitamente ajuda bastante, porque mesmo com o salário compatível, o custo de óculos pesa no orçamento. É uma economia significativa”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, o projeto também oferece vacinas, incluindo as contra Influenza, Febre Amarela, Difteria e Tétano (DT), Hepatite B e Tríplice Viral. Além disso, serão realizados testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

“Existe ainda uma cultura de que o profissional da segurança tem que ser um super-homem ou uma supermulher. Estamos trabalhando para mudar isso e mostrar que ele precisa, sim, cuidar de si mesmo. Só assim terá ainda melhores condições de cuidar da população — até mais do que já consegue hoje”, destacou o coordenador do CABS, Ivan Gibim Lacerda.

O secretário adjunto da Sejusp-MS, Ary Carlos Barbosa, destacou a importância da iniciativa e parcerias com outras instituições para promover o bem-estar dos profissionais de segurança pública.

“A Carreta da Saúde é um serviço da segurança pública voltado aos servidores da ativa, aposentados e inativos. O objetivo é promover cuidados preventivos, já que muitos servidores só procuram ajuda quando já estão doentes. Os serviços oferecidos foram definidos com base em um levantamento das principais necessidades da região de fronteira. A ação itinerante é essencial para alcançar quem não tem acesso fácil a esses atendimentos em sua cidade, como oftalmologia, por exemplo. Em alguns casos, além da consulta, o servidor já sai com os óculos prontos, o que faz grande diferença na qualidade de vida, especialmente para quem está aposentado ou com dificuldades financeiras”, afirmou.

O projeto

Desde o lançamento do projeto, em novembro de 2024, cerca de 2.200 atendimentos já foram realizados. Consolidado como uma importante ferramenta de promoção à saúde, a Carreta da Saúde leva serviços essenciais a diferentes municípios, facilitando o acesso à atenção básica para quem atua diariamente na linha de frente da segurança pública.

A unidade móvel foi adquirida por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Antes de Corumbá, a carreta já esteve em Dourados, Mundo Novo e Ponta Porã. Depois de Corumbá, o projeto passará pelos municípios de Bela Vista e Porto Murtinho.

Nesta edição a unidade móvel ficará estacionada na Base Comunitária da Polícia Militar, localizada na rua Ciriaco de Toledo, nº 2437, no bairro Nova Corumbá.

