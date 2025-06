Campo Grande sediará Oficina Regional para construção do Plano Nacional de Arborização Urbana

Campo Grande foi selecionada pelo Governo Federal para sediar a oficina de construção do Plano Nacional de Arborização Urbana (PlaNAU) da Região Centro-Oeste. O evento acontecerá no dia 8 de julho (terça-feira).das 8h30 às 18h, na Faculdade Insted.

As oficinas têm por objetivo criar um espaço de conversa e construção coletiva, onde diferentes atores possam contribuir para o levantamento de estratégias e ações do PlaNAU, além de colher expectativas e demandas específicas de cada região do Brasil.

Têm como público-alvo gestores e técnicos municipais e estaduais com experiência em arborização urbana; representantes do legislativo, do judiciário e do Ministério Público que atuam no tema; instituições representativas, organizações da sociedade civil, associações e coletivos locais que atuem na área de arborização urbana; conselheiros municipais e estaduais de meio ambiente; professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa que atuem na área de arborização urbana; profissionais de empresas públicas/privadas que atuam na temática e profissionais especialistas da área.

O PlaNAU está sendo desenvolvido para expandir a arborização nas áreas urbanas, promover a biodiversidade, melhorar a qualidade de vida e enfrentar a emergência climática. A participação de representantes de diversos setores da sociedade é estimulada por meio de diferentes instâncias e ferramentas, visando a construção de uma visão estratégica e operacional de forma coletiva.

Os interessados poderão se inscrever até dia 3 de julho por meio do endereço eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJs9JJCxm2d1dVj0jo2gjtogWEJvuLpaX9sgWI-LAIH9ShmA/viewform

A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e implementada pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, em parceria com a Universidade Federal do Alagoas (UFAL) e com apoio de instituições de ensino e pesquisa e da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU).

Serviço

Evento: Oficina Regional para construção do Plano Nacional de Arborização Urbana

Data: 08.07.2025

Horário: das 8h30 às 18h

Local: Faculdade Insted

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 845