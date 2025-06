Polícia Civil apreende arma de fogo em operação realizada em Chapadão do Sul

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, deflagrou operação nesta quarta-feira (25), que resultou na apreensão de uma arma de fogo do tipo Glock, calibre .380, além de diversas munições, no município de Chapadão do Sul.

A ação teve início a partir de denúncia anônima recebida pela Delegacia Virtual (DEVIR), que apontava uso irregular do armamento por parte do seu possuidor. A partir disso, foram realizadas diligências e, com base nos elementos colhidos, a Autoridade Policial representou pela medida cautelar de busca e apreensão, devidamente deferida pelo Poder Judiciário.

Com o cumprimento do mandado, a arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. As investigações seguem em andamento para apurar eventual utilização irregular do armamento.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias anônimas, que contribuem significativamente para o combate à criminalidade e a preservação da segurança pública.