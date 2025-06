Polícia Civil prende homem em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Paraíso das Águas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Paraíso das Águas, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (25), um homem por posse irregular de arma de fogo e munições.

Após denúncias de que o suspeito estaria ostentando uma arma de fogo em locais públicos, o Setor de Investigações Gerais (SIG) deu início a diligências que culminaram na abordagem do indivíduo na Rua Tomaz Cândido da Silva. No local, foi apreendido um revólver calibre .22, carregado com sete munições intactas.

Durante a continuidade das investigações, os policiais se dirigiram à residência do suspeito, onde localizaram mais onze munições intactas, totalizando 18 munições apreendidas. Todo o material foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia e cientificado de seus direitos constitucionais. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade, atuando de forma firme e constante contra a posse irregular de armas de fogo, com foco na preservação da ordem e da segurança da população.