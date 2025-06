Em encontro de educadores e empresários, Governo de MS aponta caminhos para a formação de jovens talentos

É fato que o Mato Grosso do Sul vive hoje um cenário de franco desenvolvimento econômico, mas para acompanhar este ritmo o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais profissionais qualificados para exercer funções complexas e analíticas em todos os setores produtivos.

Com este desafio, o sistema Fiems, por meio do Sesi, promoveu hoje (25) pela manhã, no auditório da Casa da Indústria, um importante evento voltado à educação, internacionalização e desenvolvimento de negócios em Mato Grosso do Sul. O Meeting Internacional de Educação reuniu especialistas, educadores e representantes da indústria para debater, de forma propositiva, os caminhos e desafios do futuro educacional no Estado.

A palestra de abertura do evento foi conduzida pelo secretário estadual de Educação, Hélio Daher, que apresentou o papel da educação básica na formação de novos talentos. Segundo o titular da pasta, os itinerários formativos profissionais integram toda a cadeia produtiva no Estado, desde a agropecuária, passando por áreas como meio ambiente, logística, mecatrônica, administração, serviços jurídicos, ciência de dados, entre outros. "A escola do futuro é forjada para a formação com o mercado e não para o mercado de trabalho, num novo mundo de parcerias integradas", pontuou.

Daher fez ainda relevantes reflexões sobre a educação no Brasil e apontou o bom desempenho do ensino em Mato Grosso do Sul e desafios da área como instrumento transformador da sociedade e de conexão para atender as necessidades do mercado de trabalho.

Presente ao evento, o governador Eduardo Riedel destacou o papel do Estado para entregar, em parceria com o setor privado e redes de ensino, jovens bem preparados para enfrentar os desafios que o mercado de trabalho está impondo diante de uma competitividade cada vez maior.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

"É claro que a nossa responsabilidade enquanto Estado no segmento público é entregar não para o mercado, mas com o mercado, e por isso estamos aqui hoje. Quando enxergamos esta rede [de ensino], universidades, instituto federal, a educação pública e a privada, a creche, estamos falando de um sistema gigantesco e que pode fazer a diferença na vida das pessoas, construindo com o mercado. Estamos produzindo conhecimento e informação para que essas pessoas estejam inseridas dentro da sociedade da melhor forma possível, respeitando seu desejo, vocações e experiências. Esta evolução é um processo contínuo de investimento de evolução na educação, numa velocidade acelerada.

O Governo do Estado investiu o ano passado R$ 47 milhões e inseriu 16 mil estudantes na educação profissional. "Em 2025, estão sendo aportados mais de R$ 100 milhões, alcançando 41 mil estudantes no ensino profissionalizante", garantiu o secretário de Educação.

Daher afirmou que a educação se apresenta diante de um cenário mais dinâmico, evolutivo e de grandes transformações no mundo para os jovens e toda a sociedade. Para ele, o planejamento é essencial para acompanhar este ritmo acelerado de mudanças.

"O Governo do Estado tem como visão formar um jovem de talento na educação básica. Acompanhamos o crescimento de um Estado, mas de maneira planejada e entregando uma educação de qualidade. E aqui faço um parêntese, pensando no crescimento de cada criança nossa que está na periferia, pois não é justo para ela o Estado crescer tanto como o nosso e aquela menina da periferia, lá de Porto Murtinho, não ter oportunidade com a Rota Bioceânica. Fazer com que o menino de baixa renda, em Incência, não deixe de ter oportunidade com a implementação de uma grande empresa na cidade. Sempre lembram que a escola públia do passado era boa, mas não era pra todos, era excludente. Ainda segundo o secretário, o ensino profissionalizante no passado não oferecia um crescimento contínuo de carreira e evolução educacional. Hoje, a educação está melhor e mais inclusiva", observou .

Também ao participar da abertura do Meeting Internacional de Educação do Sesi, o presidente da Fiems, Sérgio Longen destacou a importância de transformar o ensino para atender as demandas atuais. "Nós do Sesi, precisamos melhorar o resultado da educação e os produtos, principalmente, os produtos que nós precisamos entregar aos empresários contribuintes.

Para o presidente da Fiems, responsável pelo Comitê Empresa-Escola, o espaço de diálogo e colaboração entre o setor produtivo e instituições de ensino serve para alinhar a educação às demandas do mercado de trabalho e impulsionar as discussões do Meeting.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm