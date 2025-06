ALEMS Sustentável: Usina geradora de energia fotovoltaica é inaugurada

Olhando para um futuro mais sustentável, os parlamentares da 12ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) inauguraram nesta quarta-feira (25) a usina geradora de energia solar fotovoltaica, que atenderá todo o prédio atual e as futuras instalações previstas.

Com uma potência de pico do sistema de 1,30MWp e produção anual de 1.908.525,6kWh, o presidente Gerson Claro (PP) declarou que esse é mais um compromisso da Assembleia frente ao propósito da energia limpa. “Temos Mato Grosso do Sul pelo carbono neutro, em 2030, já temos nosso estacionamento vertical, em que não derrubamos árvores, agora é essa geração com a usina. Isso é para a população. Que a gente possa ter uma gestão muito eficiente com essa entrega, pois estamos preparando a Assembleia para os próximos 20 anos”, comemorou o presidente.

Gerson Claro reconheceu que as reformas feitas pela gestão da Mesa Diretora anterior a sua preparou o prédio da Casa de Leis por dentro e possibilitou a nova administração a avançar. “A Assembleia já vinha passando por uma mudança completa, desde encanamento, piso e recebemos o prédio em boas condições para que pudéssemos avançar. Nossa expectativa agora é zerar a conta já na volta do recesso parlamentar. É uma conquista da Assembleia, que vai economizar muito”, ressaltou.

O primeiro secretário da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB) estimou que em média são gastos R$ 110 mil por mês da conta de luz e que o investimento terá retorno em poucos meses. “Fizemos uma obra que desse 25% a mais de margem de tudo que está previsto, para que atenda plenamente a Assembleia até 2050”, afirmou o primeiro secretário que ainda disse que está sendo estudada a possibilidade de compra de baterias que atendam ao prédio como geradores, em dias de instabilidade ou tempo frio e nublado.

São 1.907 módulos fotovoltaicos Risen 695Wp e 8 inversores Sungrow 110kW instalados em projeto de execução com a empresa MS Energy Engenharia. Segundo o arquiteto da ALEMS, Neder Schabib Peres foi uma obra rápida. “Esta é uma obra muito técnica, então muito rápida, em torno de 60 dias a gente finalizou a instalação dos módulos, a instalação dos inversores e a ligação da subestação. O projeto com a concessionária já foi aprovado para ligar e já começar a produzir energia esse mês”, afirmou. A área utilizada foi o teto do Legislativo em 6.100m².