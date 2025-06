Deputado Zé Teixeira propõe comenda para homenagear Filhas de Jó

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou nesta quarta-feira (25) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Resolução que propõe a criação da Comenda do Mérito Legislativo das Filhas de Jó Internacional. A iniciativa reconhece o trabalho social, educacional e voluntário realizado por jovens e lideranças adultas ligadas à Ordem no Estado.

A honraria será concedida anualmente, preferencialmente na semana do dia 9 de março — data em que se comemora o Dia Estadual das Filhas de Jó Internacional, instituído pela Lei nº 3.832/2009, de autoria de Zé Teixeira. A entrega será feita em sessão solene da Casa de Leis e poderá contemplar até sete homenageadas por edição, indicadas pelo Conselho Guardião Jurisdicional ou Grande Conselho Guardião de Mato Grosso do Sul.

A comenda se destina a integrantes das Filhas de Jó Internacional, sejam elas jovens ou líderes adultas, que tenham se destacado por ações pautadas nos princípios da fraternidade, da filantropia e dos valores morais e espirituais promovidos pela Ordem.

Trabalho Social - Implantada em Mato Grosso do Sul no ano 2000 com a criação do Bethel nº 01 em Campo Grande, a instituição conta hoje com nove Betheis distribuídos em várias cidades do Estado. As Filhas de Jó são uma organização paramaçônica que reúne meninas de 10 a 20 anos em atividades que visam a formação ética, espiritual e cidadã por meio do trabalho voluntário em creches, hospitais, asilos e outras entidades assistenciais.

Fundada em 1920, nos Estados Unidos, a Ordem tem como inspiração o capítulo 42, versículo 15 do Livro de Jó: "Em toda a Terra não se encontraram mulheres tão formosas como as Filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos."

Segundo o deputado Zé Teixeira, o projeto reconhece a contribuição da instituição na formação de jovens sul-mato-grossenses: “Essa comenda é uma forma de valorizar não apenas as meninas que integram a Ordem, mas também os adultos voluntários que se dedicam à formação dessas jovens com base em valores sólidos de fraternidade, patriotismo e solidariedade.”

O projeto agora segue para tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) antes de ser apreciado em plenário.