CEsp quer informações sobre execução de programa de paradesporto

Criado em março de 2024, o PPBR tem como objetivo democratizar o acesso ao paradesporto e fomentar uma rede colaborativa voltada a pessoas com deficiência, com ênfase nas regiões Norte e Nordeste. O programa é a política pública federal escolhida pela CEsp para acompanhamento e avaliação em 2025.

O requerimento pede que o ministério informe o orçamento aprovado e executado do programa para os anos de 2024 e 2025 e se houve contingenciamento de recursos. A senadora também solicitou acesso a eventuais convênios ou termos de execução firmados com instituições parceiras e aos planos de trabalho vinculados a esses convênios.

Estruturação do programa

A pedido da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), o ministro do Esporte, André Fufuca, deverá prestar à Comissão de Esporte (CEsp) esclarecimentos detalhados sobre a execução do Programa Paradesporto Brasil em Rede (PPBR). A solicitação ( REQ 26/2025 - CEsp ) foi aprovada nesta quarta-feira (25).

