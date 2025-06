Começa amanhã o maior evento de tecnologia para gestão pública em Mato Grosso do Sul

O maior evento de tecnologia voltado à gestão pública municipal em Mato Grosso do Sul começa amanhã (26), em Campo Grande. O 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes será realizado nos dias 26 e 27 de junho, no Bioparque Pantanal, reunindo autoridades, gestores e especialistas para discutir soluções inovadoras para o setor público.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o congresso é realizado em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e conta com o apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

O credenciamento dos participantes começa às 7h50, com café de boas-vindas e visitação à feira de exposições. A cerimônia de abertura está marcada para as 8h50.

Mais de 60 prefeituras estão inscritas para o encontro que conta na sua programação a participação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, coordenador-geral de Estudos e Conectividade do Ministério das Comunicações, Thyago Braun, além dos prefeitos Mauro Luiz Batista de Aquidauana, Cassiano Maia de Três Lagoas, Henrique Wancura Budke de Terenos e do diretor de Turismo da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito, Elias de Oliveira Francisco.

Além das apresentações, os municípios terão acesso a diversas soluções tecnológicas desenvolvidas pela eMaster, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Printer do Brasil, Senfio, Petacorp, Portal de Compras Públicas, Gênesis Tecnologia, DATAPROM, Stelmat, Licitanet e Maximus Tributos.

Reconhecimentos – Durante o Congresso de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também certifica os Prefeitos e Projetos Inovadores 2025 de Mato Grosso do Sul, reconhecimentos a prefeitos e municípios que se destacaram no uso estratégico da tecnologia para melhorar os serviços públicos e promover o desenvolvimento local.

Prefeito Inovador 2025 – Título concedido aos gestores públicos que se destacam no uso estratégico da tecnologia para melhorar a vida da população. Veja a lista de prefeitos selecionados aqui .

Projeto Inovador 2025 – 10 projetos inovadores desenvolvidos por prefeituras sul-mato-grossenses serão premiados no segundo dia do Congresso, em uma iniciativa que estimula e valoriza práticas que tornam os municípios mais inteligentes e conectados. Conheça os projetos aqui .

Serviço:

3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

Data: 26 e 27 de junho de 2025

Local: Bioparque Pantanal, Campo Grande – MS

Horário: Das 8h às 17h

Informações: [email protected] ou pelo WhatsApp (41) 3015-6812.







#PraTodosVerem: Na capa do release há uma arte gráfica de divulgação do 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes. O design apresenta um fundo com gradiente em tons de roxo, rosa e laranja, com linhas curvas que simulam um mapa topográfico estilizado, conferindo um aspecto moderno e tecnológico. No lado esquerdo da imagem, em destaque, está o texto “3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes”, com tipografia branca em estilo futurista. À direita, há uma linha vertical branca que separa as informações complementares “Campo Grande (MS)”, em caixa alta, dentro de uma caixa roxa; “26 e 27 de junho de 2025”, em texto rosa dentro de um fundo branco.