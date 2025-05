Escola Funsat certifica no Aero Rancho turma com 100 alunas do “Mulheres Mil”

A noite desta quarta-feira (7) foi de formatura do programa “Mulheres Mil” no Bairro Aero Rancho, região do Anhanduizinho. Graças à conclusão de 100 alunas no curso de “Assistente Administrativa”, promovido dentro de uma sala de aula no ACIESP (Instituto de Apoio e Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo).

Aline Vieira dos Santos, de 41 anos, diz que foi um momento especial viver a experiência de 160 horas de aprendizado profissional com o programa. vivida por . “É um aprendizado que transforma, e que irá agregar bastante para a minha história no Mercado de Trabalho. Acredito, que, com essa capacitação, terei uma chance nessa área, pois as aulas foram muito boas”, disse a moradora do Jardim Caiobá.

Já, para Lilian Calisto Roble, de 37 anos, aluna que por 90 dias saiu do Bairro Santa Emilia para acompanhar o curso, o “Mulheres Mil” no Bairro Aero Rancho significará um combustível para uma jornada que ainda terá muitos treinamentos.

“Quero sempre me aprimorar e não irei nunca esquecer o que aprendi nessa turma. Sou auxiliar de padaria, mas pretendo mudar de atividade, por isso me inscrevi no programa”, explicou a formanda. Ela foi uma das 25 alunas que buscaram no evento, a intermediação de vagas do Emprega CG itinerante, da data.

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Camilla Nascimento, destaca que o primeiro passo foi dado e que a mudança de perspectiva na vida das alunas é certa. “Esse é um dos nossos dias especiais, um primeiro grande passo na caminhada de vocês. E por que é um grande passo? Porque pode se transformar numa jornada contínua de crescimento. Faço um convite: se conhecerem alguém que parou, vá até ela, pegue na mão e diga que é possível. Assim como vocês conseguiram, elas também podem alcançar o sucesso, essa bênção que Deus reserva a cada uma”.

A vice-prefeita pontua ainda que a prefeitura oferece consultoria as futuras empreendedoras, que fizeram o curso e desejam abrir os seus negócios com a Sala da Mulher Empreendedora localizada na Secretaria Executiva da Mulher.

“A Prefeitura, junto com a FUNSAT, a SAS, a Secretaria Executiva da Mulher e tantas outras pastas, promove uma variedade de capacitações. Vocês podem, por exemplo, combinar o curso de administrativo com outro e se tornarem empreendedoras. Nesta semana, inauguramos a Sala da Mulher Empreendedora dentro da Semu — a primeira do Centro-Oeste e a terceira do Brasil. Um espaço de apoio para quem quer abrir o próprio negócio. Se você, por exemplo, faz design de sobrancelhas, lá poderá aprender sobre gestão financeira, marketing, formalização e tudo o que precisa para empreender com segurança. Hoje, vocês têm esse ponto de apoio.”

Para Ignacia Yule Taborga Pereira, do Aero Rancho, o diploma tem o sentido de um recomeço, após dificuldades pessoais e a necessidade de superar uma fase difícil.

“Com as aulas consegui entender mais o meu potencial, encontrar a motivação para acreditar em novas oportunidades, algo que era difícil antes. Por isso, sei que sentirei saudades do que passamos juntas”, relatou a aluna de 47 anos.

O presidente da Funsat, João Henrique, afirma que além dos cursos Mulheres Mil, a agência está empenhada nos encaminhamentos dessas mulheres ao mercado de trabalho. “A Funsat trabalha com várias frentes, por isso, a cada término de cursos disponibilizamos de forma imediata o balcão de empregos para que as mulheres possam atualizar seus cadastros e conquistarem seus postos. A qualificação é uma virada de chave e todas as certificadas estão de parabéns, pois sabemos que não é fácil, sair de suas casas a noite depois de um dia intenso de trabalho para estudar. Mas vocês são exemplo, de força de vontade e de determinação para mudar de vida.”

Imigrante venezuelana, Yoselin Silva, fez parte do grupo treinado em 16 disciplinas, com mais um registro de evasão zero, mantendo Campo Grande entre as Capitais com menor índice de desistência de pessoas no programa, considerando matrículas abertas desde 2024.

“Chegando em um novo país, a gente precisa se esforçar para seguir a carreira. Trabalho como assistente contábil, contudo foi essencial pra mim fazer um curso assim, enquanto o meu diploma não valida aqui. A experiência foi incrível e de ótima qualidade, por isso dou parabéns ao Poder Público”, comentou a aluna de 23 anos.

Realização também encontrada em Taynara Drews Mariano, de 25 anos, que vislumbra agora uma contratação na área que estudou no “Mulheres Mil”. “Estou confiante porque a preparação foi completa, além de criarmos um rede de apoio com o curso, que me trouxe novas amizades e conexões. Recomendo muito essa capacitação, ainda mais se for na região que a pessoa mora, como foi comigo”, frisou a moradora do próprio bairro, residente a uma distância de dois quilômetros do ACIESP.

Proximidade que também fez a diferença para Luciane Rosa Game (43 anos). “Muito perto pra mim, que sou do Guanandi e não faltei nenhum dia. E certamente tudo que nos passaram será fundamental para novos ciclos que vivemos. Depois do “Mulheres Mil” Quero empreender ou até trabalhar como vendedora, uma prova que a metodologia não é só para formar alguém para o trabalho de escritório. Os professores despertaram o melhor de cada uma de nós”, pontuou a formanda, que integra o seleto time de 490 alunas com certificação pelo programa na Capital.

Confira a relação das turmas concluídas pela Escola Funsat:

2024/Formaturas

Vida Nova – 100 alunas

Jardim Noroeste – 50 alunas

Jardim Canguru – 75 alunas

Jardim Aero Rancho – 50 alunas

Coophavila II – 65 alunas

2025/Formaturas

CRAS Moreninhas- 50 alunas/abril

ACIESP (Aero Rancho)- 100 alunas/maio

Em aulas

CRAS Vila Popular

75 alunas

Abertura em abril

Conclusão prevista em Junho

Próxima sala a ser aberta

CRAS Jardim Canguru

75 matrículas

Início em maio

Conclusão prevista em julho

Além das 640 alunas destas turmas já planejadas, a Escola Funsat, núcleo de Ensino Profissionalizante da Fundação Social do Trabalho se organiza para implementar, ainda em 2025, mais outras seis salas de aula, em diferentes regiões de Campo Grande. A meta é atingir o número de 1000 mulheres capacitadas pelo programa.

Sucesso em todo o Brasil, o “Mulheres Mil” é financiado pelo Governo Federal e também viabilizado pela Prefeitura de Campo Grande, com a estratégia de se ampliar o acesso à Educação Profissional em bairros do município. Por ano, o Ministério da Educação investe por determinação da Portaria 725/2023 um total de R$ 86 milhões de recursos federais da União nesta política pública.

