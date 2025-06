Projeto cria identificação civil com QR code dinâmico para pessoa com deficiência

O Projeto de Lei 1061/25 cria a Identificação Civil Nacional da Pessoa com Deficiência, com QR code dinâmico ou tecnologia semelhante, para que o responsável pela pessoa possa facilmente atualizar suas informações.

Em análise na Câmara dos Deputados, o texto insere a medida na lei que trata da Identificação Civil Nacional .

O QR code dinâmico permite que as informações vinculadas a ele sejam alteradas mesmo depois de compartilhado. Já o QR code estático contém dados imutáveis.

A intenção do autor do projeto, deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), é justamente facilitar a atualização de dados sobre a pessoa com deficiência.

Próximos passos

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.