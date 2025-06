CEI Zedu amplia atendimento e recebe 400 crianças em tempo integral no Parque dos Poderes

Com mais de 40 anos de história, o CEI Zedu (Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad) passou por ampliação e melhorias para continuar oferecendo um ambiente acolhedor, seguro e educativo para os filhos dos servidores públicos estaduais. A unidade, localizada no Parque dos Poderes, agora conta com 18 salas e aumentou sua capacidade de atendimento de 310 para 397 crianças, de 0 a 5 anos, em período integral.

O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama Mônica Riedel, visitaram o CEI na manhã desta quarta-feira (25) para conhecer a nova estrutura e também conversar com equipe, educadoras e crianças. Mais do que uma entrega de infraestrutura, a visita reforçou o reconhecimento ao trabalho das profissionais da educação e a importância da primeira infância como prioridade da gestão estadual.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“É maravilhoso ver a qualidade, a dedicação e o comprometimento que todos têm com as nossas crianças. Quase 400 crianças frequentam este espaço todos os dias. É um orgulho poder entregar isso para a sociedade e ver de perto esse ambiente de acolhimento, atenção e aproveitamento que as profissionais da educação constroem diariamente”, disse o governador.

O CEI Zedu é um dos principais pontos de apoio para os servidores públicos que atuam no complexo administrativo do Governo do Estado. O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, reforçou o papel da unidade como política pública de valorização dos trabalhadores e atenção às famílias.

“A creche, historicamente, atende às necessidades dos servidores do Parque dos Poderes. São mais de 40 anos de história e era necessário fazer uma ampliação e adaptação do prédio. Agora conseguimos alcançar ainda mais famílias, são quase 400 crianças atendidas, com permanência de 10 horas por dia. É uma forma de o Governo devolver ao seu servidor qualidade no atendimento, reconhecendo o serviço prestado à gestão estadual”, explicou Daher.

Além da ampliação, de 15 para 18 salas, o CEI recebeu reforma parcial, nova pintura e melhorias no espaço externo. A proposta pedagógica da unidade valoriza o brincar, a convivência, o cuidado e a formação cidadã. Iniciativas como o “Pomar do ZEDU”, implantado com a participação das crianças no Dia Mundial do Meio Ambiente, fortalecem a educação ambiental desde cedo. Festas temáticas, oficinas e atividades integradas às famílias também fazem parte do cotidiano da escola.

O investimento total nas melhorias foi de R$ 2,7 milhões, dentro das ações do Governo do Estado voltadas à ampliação da infraestrutura educacional e à valorização da primeira infância em Mato Grosso do Sul.

Taynara Foglia e Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

