MS lança plano emergencial e investe R$ 825 mil para reforçar vacinação contra influenza

Municípios terão apoio financeiro para ampliar ações extramuros e alcançar grupos prioritários; cobertura vacinal está em 22,35% no Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial do Estado, a Resolução que institui o MS Vacina Mais – Plano Emergencial de Vacinação Influenza 2025. A iniciativa destina R$ 825 mil em recursos estaduais para que os municípios reforcem as ações de imunização contra a influenza.

A medida foi tomada diante da baixa cobertura vacinal registrada até o momento, de 22,35% entre os grupos prioritários — índice inferior à meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

O repasse do incentivo financeiro estadual de custeio será feito de forma única, ainda no mês de maio, direcionado aos fundos municipais de saúde. Dourados receberá R$ 25 mil. Já Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã receberão R$ 20 mil cada. Os demais 56 municípios do estado terão direito a R$ 10 mil cada para aplicação em ações voltadas ao aumento da vacinação.

Entre os grupos prioritários para a campanha estão crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, professores, indígenas, população em situação de rua, entre outros públicos vulneráveis.

Para alcançar esses públicos, os municípios deverão adotar estratégias extramuros, como vacinação em escolas, creches, ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), ações casa a casa, postos volantes e aplicação em locais de grande circulação, como shoppings e aeroportos. Também está prevista uma grande mobilização no Dia D da campanha nacional, marcado para 10 de maio.

As ações intensivas já estão em andamento desde o dia 28 de abril e seguem até o dia 10 de maio, período crítico devido à sazonalidade de vírus respiratórios. Até a 18ª semana epidemiológica, o estado já registrou 2.708 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e 203 mortes em decorrência da doença.

Dentre esses casos, 586 foram confirmados para Influenza, resultando em 68 mortes entre os pacientes hospitalizados. Os idosos são os mais afetados, representando 48,70% das internações, seguidos por crianças de 1 a 9 anos, que correspondem a 26,80%. No caso dos idosos, os pacientes evoluíram para óbito em 79,40% dos casos confirmados.

“A baixa cobertura vacinal é um risco real à saúde pública. Por isso, estamos destinando recursos para que os municípios ampliem o alcance da campanha, levando a vacina até as pessoas, onde quer que estejam. Proteger os grupos mais vulneráveis é nossa prioridade”, afirmou o gerente de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Frederico Moraes.

Campo Grande não está incluída no repasse emergencial, pois já é contemplada por medidas específicas previstas na Resolução SES/MS nº 360/2025 com o valor de R$ 140 mil, em razão do alto risco epidemiológico e da elevada taxa de ocupação de leitos na capital.

Secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa reforça que o momento exige ação coordenada entre Estado e municípios. “Essa mobilização é essencial para reverter os baixos índices e evitar o agravamento dos casos. Estamos diante de um cenário preocupante e é fundamental que os municípios usem esse recurso de forma estratégica e ágil, alcançando quem mais precisa da proteção”, destacou.

Para ter acesso aos recursos, os municípios foram orientados a enviarem seus planos de ação até o dia 30 de abril — prazo já prorrogado. Após a execução das ações, será obrigatório o envio do relatório final até 23 de maio.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Kamilla Ratier