Presidente da CBF será ouvido pela Comissão de Esporte

Ela defendeu o fortalecimento da cooperação entre o Poder Legislativo e a CBF para aprimorar as políticas públicas voltadas ao esporte mais popular do país.

— A audiência será uma oportunidade para discutir também temas como formação de atletas, infraestrutura dos estádios, transparência na gestão e o papel do futebol no desenvolvimento social — justificou Leila Barros, presidente da CEsp.

A senadora argumentou que o encontro dos parlamentares com Xaud permitirá “compartilhar as diretrizes para o futebol brasileiro até 2029” e debater políticas de incentivo ao futebol de base e ao futebol feminino.

Segundo a senadora Leila Barros (PDT-DF), autora do pedido ( REQ 23/2025 - CEsp ), o objetivo do pedido é abrir um espaço de diálogo entre o dirigente e os parlamentares, a fim de tratar das expectativas e planos da nova gestão da CBF, recém-empossada.

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou, nesta quarta-feira (25), requerimento para realização de audiência pública com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud. A data da audiência ainda será definida pelo colegiado.

