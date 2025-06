Polícia Civil prende homem condenado a 15 anos de prisão por estupro continuado em Três Lagoas

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

Ele foi conduzido à sede da SIG, onde foi dado o efetivo cumprimento ao mandado judicial, e após ser submetido a realização do exame de corpo de delito, foi encaminhado para as celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), para aguardar o recâmbio a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas/MS, onde iniciará o cumprimento da pena.

Após investigações pela DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) de Três Lagoas, ele foi processado, e com a conclusão do regular andamento da ação penal, ele foi condenado a uma pena de quinze anos de reclusão, em regime fechado.

Os fatos ocorreram por cerca de cinco anos de maneira ininterrupta, desde os oito até os treze anos de idade da vítima, que só acabou denunciando os fatos mais de dez anos depois, isso em meados do ano de 2021.

Na tarde da última segunda-feira (23), agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas/MS, efetuaram a prisão de um homem, de 41 anos de idade, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável com a pena aumentada pela continuidade delitiva.

