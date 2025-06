Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão por violência doméstica na capital

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu nesta segunda-feira (24), dois homens com mandados de prisão em aberto por crimes relacionados à violência doméstica, em Campo Grande.

Pela manhã, por volta das 8h30, a equipe recebeu informações anônimas indicando que um dos procurados, de 54 anos, estaria em uma empresa localizada no bairro Jardim Paulista. Os policiais diligenciaram até o endereço e realizaram a captura do indivíduo.

No período da tarde, às 14h, outra denúncia levou os investigadores até a área central da cidade, onde localizaram e prenderam um homem de 53 anos, também com mandado de prisão em aberto pelo mesmo tipo de crime.

Ambos foram conduzidos e apresentados à Autoridade Policial da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), onde permanecem à disposição da Justiça.