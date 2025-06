ALEMS homenageia câmaras pioneiras na implantação de Escolas do Legislativo

Em um gesto de reconhecimento à visão e ao pioneirismo, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) prestará homenagem especial às câmaras municipais que já implementaram suas próprias Escolas do Legislativo. Conforme a deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Casa de Leis, a iniciativa visa celebrar o compromisso dos parlamentos com a educação cidadã, a qualificação de servidores e o fortalecimento da democracia.

Representantes de cinco câmaras municipais receberão um troféu durante o 1º Encontro das Escolas do Legislativo de Mato Grosso do Sul, que acontecerá na próxima sexta-feira (27), em Campo Grande. “É uma forma de valorizar os esforços empreendidos para a criação e manutenção desses importantes centros de formação e de debate no âmbito municipal”, afirmou Mara, presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

O evento também destacará a trajetória e contribuição de Marlene Figueira da Silva, responsável pela implementação da primeira Escola do Legislativo em Mato Grosso do Sul. “Sua dedicação foi fundamental para estabelecer as bases da educação legislativa no Estado, inspirando diversos parlamentos a seguirem o mesmo caminho. O trabalho iniciado por Marlene representa um legado inestimável para o fortalecimento institucional”, disse a deputada.

Natural de Paranaíba, Marlene foi secretária adjunta de Estado de Educação e criou o Estatuto Operacional Administrativo do Estado. Em 1990, ajudou a elaborar o Plano de Cargos e Carreiras e o Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo. Três anos depois, assumiu a direção do RH da ALEMS, onde está até hoje.

Com olhar visionário, Marlene foi responsável pela criação do Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. Ela também ajudou na implantação da Associação Brasileira das Escolas dos Legislativos (Abel). Ao longo de sua carreira profissional, consolidou-se como uma gestora de perspectiva estratégica e inovadora, capaz de transformar ideias em instituições duradouras.