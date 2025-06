É Hoje: Solene de entrega da Comenda “Terra do Sol Nascente” acontece na Alems

Acontece hoje, 25, no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa, a partir das 19 horas, a sessão solene de outorga da Comenda do Mérito da Comunidade Japonesa “Terra do Sol Nascente” em comemoração ao Dia Estadual da Comunidade Japonesa, celebrado em 18 de junho, e em homenagem aos 117 anos da migração japonesa no Brasil.

O evento será presidido pelo deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), autor da Resolução 6/2023, de 1º de junho de 2023, que criou a comenda. Constituída de Medalha e Diploma, a honraria será concedida a 31 integrantes ou descendentes da comunidade japonesa e a entidades que tenham prestado relevantes serviços à sociedade sul-mato-grossense.

Para o parlamentar, que é neto de japoneses, a distinção honrosa é uma forma de agradecer e enaltecer o papel desempenhado desde os primeiros migrantes vindos do Japão até os descendentes que escolheram Mato Grosso do Sul para viver e sua importância para a sociedade.