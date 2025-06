Polícia Civil identifica autores de furto qualificado e vandalismo ocorrido em escola de Terenos

Nesta manhã desta terça-feira, 24/06, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Terenos-MS, identificou os autores de um furto qualificado por rompimento de obstáculo e vandalismo, ocorrido em uma escola municipal da cidade. O crime ocorreu na madrugada do dia 20/06.

Na ocasião, os autores arrombaram diversas portas, fizeram várias pichações e subtraíram eletrônicos, causando um prejuízo de mais de R$ 20 mil. No dia 23/06, os fatos foram levados ao conhecimento da Polícia Civil, com o registro do Boletim de Ocorrência.

De imediato, foram iniciadas as investigações e com apoio da Polícia Militar, a Polícia Civil conseguiu identificar dois adolescentes infratores, um de 15 e um 16 anos de idade, como sendo os autores do fato criminoso. Durante a diligência, recuperou-se um notebook vaio, intacto.

Um televisor e uma caixa de som foram encontrados danificados. Outros notebooks, segundo os menores infratores, foram jogados em terrenos baldios para impedir a imputação da autoria delitiva e não foram localizados.

Os adolescentes também foram vinculados ao cometimento de outros atos infracionais, quando subtraíram motocicletas no município de Terenos. A ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar.