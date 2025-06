Polícia Civil realiza palestra sobre prevenção primária e controle parental, em escola de Campo Grande

De acordo com a delegada titular da unidade, Daniella Kades, “tais palestras visam instruir e conscientizar não apenas os adolescentes acerca dos riscos dessas práticas, bem como evitar a incidência de atos infracionais futuros, mas também os pais dos menores, para que possam auxiliar as escolas na educação e orientação dos estudantes”. A ação faz parte da operação desenvolvida em caráter permanente pela DEAIJ, denominada ” Mais consciência, menos violência”.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, representada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), realizou, nesta terça-feira, 24/06, palestra no Colégio Militar de Campo Grande. O encontro foi destinado aos pais dos alunos e tinha como foco principal “Prevenção Primária e Controle Parental”.

