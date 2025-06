Lei Instituído dia estadual em reconhecimento aos homens legendários

Mato Grosso do Sul passa a ter o Dia dos Legendários, por força da Lei Estadual 6.434 de 2025, que institui a data a ser comemorada todo o dia 20 de julho e a inclui no anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

A autoria é do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), que argumentou na apresentação da proposta que o intuito visa reconhecer e realçar o segmento de Homens Legendários, “que desenvolvem o espírito de fé e solidariedade humana no Estado de Mato Grosso do Sul, participando de desafios perante a natureza, passando por trilhas que visam restaurar a sua configuração original”.

Ainda segundo Rinaldo, nos eventos dos Legendários, “a inspiração, a aventura e o desafio formam uma profunda experiência espiritual e, de alguma forma, o encontro do homem com Deus”. A nova norma foi publicada no Diário Oficial do Estado – veja aqui .