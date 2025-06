Polícia Civil cumpre mandado de prisão por furto qualificado em Aparecida do Taboado

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Aparecida do Taboado efetuou, nesta terça-feira (24), a prisão de um homem de 31 anos, em cumprimento a mandado expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior de Mato Grosso do Sul. A medida decorre de uma regressão cautelar do regime prisional, determinada após o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena em regime anterior.

O preso, do sexo masculino, foi condenado por furto qualificado (Art. 155, §5º do Código Penal) e teve seu regime alterado para o fechado, com pena restante de 2 anos, 8 meses e 13 dias. De acordo com o delegado Gustavo Fernal, “a efetivação de prisões como esta é fundamental para assegurar o respeito ao sistema de execução penal”.