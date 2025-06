Desdobramento de tentativa de feminicídio resulta em prisão por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado, prendeu em flagrante, na madrugada de terça-feira, 24/06, uma mulher de 31 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Barbosa. A prisão foi um desdobramento das diligências realizadas durante a operação que resultou na captura do autor de tentativa de feminicídio e homicídio contra uma mulher e seu filho adolescente, crimes ocorridos no dia anterior na mesma região. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Durante monitoramento para capturar o autor dos crimes, os policiais civis observaram intensa movimentação típica de comércio de entorpecentes em uma residência situada em frente ao local do crime. Após a prisão do principal autor, a equipe voltou a atenção para a residência em questão, intensificando a vigilância.

Diante das evidências e do flagrante odor de maconha exalado, os policiais realizaram abordagem. A mulher, ao ser informada da presença policial, confessou o tráfico, indicando o local onde estavam armazenadas as drogas.

No interior da residência foram localizados oito tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 7,5 quilos da droga, além de uma balança de precisão em funcionamento e um aparelho celular. Além disso, uma criança de cinco anos, filho da autora, estava no local, sendo posteriormente entregue aos cuidados de um familiar indicado.

A autora, que admitiu viver exclusivamente da venda de drogas, foi conduzida ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e posteriormente apresentada à autoridade policial de plantão, que ratificou a prisão em flagrante e determinou sua condução à carceragem feminina da unidade, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.