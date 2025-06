Campo Grande é finalista com sistema de arborização no 3º Congresso Sul-Mato-grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

Campo Grande é finalista no 3º Congresso Sul-mato-grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, que acontece nesta quinta e sexta-feira, 26 e 27 de junho, no Bioparque Pantanal. Junto a outros 10 projetos inovadores, a capital foi reconhecida com a iniciativa “Digitalização da Avaliação de Risco de Queda de Árvores”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentável (Semades).

A auditora fiscal de Meio Ambiente da Semades, Silvia Pereira Rahe, explica que até 2023 o sistema utilizado atendia apenas parte das demandas da Gerência de Arborização. “Com o trabalho conjunto entre a gerência e a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, foi implementado o sistema ARBOLINK, que possibilita a gestão completa da arborização, desde a solicitação até o manejo, com foco na avaliação de risco das árvores”, disse.

A prefeita Adriane Lopes, que irá palestrar no evento, ressaltou a importância de Campo Grande ser reconhecida com projetos que utilizam a tecnologia de forma estratégica na gestão pública, promovendo melhorias nos serviços oferecidos à população e impactando positivamente o desenvolvimento urbano. “Campo Grande é referência quando se fala em modernização e investimentos em tecnologia. A cidade é pioneira na criação do primeiro Parque Tecnológico do Estado, que integra o setor privado, universidades e o poder público por meio de soluções inovadoras, promovendo também a aceleração de processos digitais”, complementou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além da chefe do Executivo, outros palestrantes já estão confirmados como o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, coordenador-geral de Estudos e Conectividade do Ministério das Comunicações, Thyago Braun, além dos prefeitos Mauro Luiz Batista de Aquidauana, Dr. Cassiano Maia de Três Lagoas, Henrique Wancura Budke de Terenos e do diretor de Turismo da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito, Elias de Oliveira Francisco.

O evento – promovido pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) – destaca a importância da transformação digital nos serviços públicos municipais, contribuindo para uma administração mais ágil, transparente e eficiente, com economia de recursos e modernização de processos.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram arte gráfica do evento e do sistema Arbolink.