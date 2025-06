Tudo pronto: segunda edição do Pantanal Tech MS começa quinta-feira em Aquidauana

A cidade de Aquidauana se prepara para sediar a partir desta quinta-feira (26) o Pantanal Tech MS 2025, um dos principais eventos voltados ao agronegócio sustentável, inovação tecnológica e conservação do bioma pantaneiro. A iniciativa, promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul através da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) será realizada até domingo (29), na unidade universitária da UEMS no município.

Marcada para acontecer às 9h30 de quinta, a abertura oficial contará com a presença de autoridades, representantes de instituições parceiras e produtores locais, além do governador Eduardo Riedel. Com expectativa de reunir mais de 20 mil participantes, a programação abrange palestras, vitrines tecnológicas, oficinas, painéis temáticos, feiras, apresentações culturais e encontros acadêmicos.

Reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho expressa o entusiasmo da universidade com o evento. "O Pantanal Tech MS tem a expectativa de receber mais de 20 mil pessoas nos dias de evento. Nós temos aqui como maior objetivo o grande encontro da produção sustentável do Pantanal", ressalta, completando em seguida.

"São os atores que trabalham com a produção sustentável do Pantanal, então esse é o grande objetivo, onde nós vamos ter aqui palestras, vamos ter feiras, vamos ter agricultura familiar, pecuária, agricultura, economia criativa, shows, muita interação entre a sociedade e a comunidade acadêmica e os produtores, com o único objetivo de produzir de forma sustentável no Pantanal".

A programação completa pode ser acessada no link https://www.pantanaltechms.com.br/programacao-completa .

Conferências e debates estratégicos

Ao longo dos dias, a Arena Paxixi e outros espaços recebem uma série de conferências e mesas redondas com especialistas renomados.

Temas como "Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade", "Tecnologia Plataforma FPS - Fazendas Pantaneiras Sustentáveis", "Sustentabilidade Ambiental", "Tecnologia para Produção Sustentável", "Manejo de Áreas Úmidas", "Inovações em Genética e Reprodução Animal", "Políticas Públicas para a Sustentabilidade" e o promissor "Mercado de Carbono e Pagamento por Serviços Ambientais" são aprofundados, oferecendo insights e caminhos para o desenvolvimento regional.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Vitrines Tecnológicas

Um dos pontos altos do evento são as Vitrines Tecnológicas. Espalhadas pelo campus da UEMS, essas vitrines oferecem demonstrações práticas de soluções de ponta.

Os visitantes podem conhecer o "Marco Legal do Carbono", sistemas de "Pecuária Pantaneira de Baixo Impacto", o "Meliponário UEMS", inovações em "Controle Biológico", "Tecnologia para Nutrição de Culturas", o projeto "Capim Forte" com biotecnologia da Pantabio, "Sistemas de Integração Pecuária-Floresta", e avanços em "Manejo e Conservação do Solo e da Água", entre outras.

As visitações ocorreram nos seguintes dias e horários: dia 26, das 13h às 16h; dia 27, das 8h às 11h e das 13 às 16h; e dia 28, das 8h às 11h.

Saiba mais em https://www.pantanaltechms.com.br/vitrines-tecnologicas .



Painel Pecuária

No Pavilhão Buriti, o Painel Pecuária funciona como um hub central para tudo que envolve a produção animal. Este espaço multifacetado abriga as "Dinâmicas de Pecuária", com demonstrações práticas de equipamentos e técnicas (como o NutriOpt On-site Adviser, Método Shiva de IA e avaliação de carcaça por ultrassom), além das "Conversas de Cocho" – almoços tecnológicos e mesas redondas que discutem nutrição do rebanho, manejo de pastagens e gestão.

O "Beef-Papo" complementa com debates sobre rastreabilidade, certificação, pecuária orgânica e o promissor setor do novilho precoce.

Encontros técnico-científicos e setoriais

O evento também sedia o "I Encontro Técnico-Científico do Pantanal Tech MS e IX Workshop das Pós-Graduações em Zootecnia e Ciência Animal de MS", promovendo a integração entre academia e setor produtivo.

Com apresentação de pôsteres e debates sobre "Desafios e Potencialidades da Integração Academia e Produção Animal", o encontro aborda temas como Produção Animal, Aquicultura, Ciência Florestal, Direito e Economia Rural.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Encerramento com imersão cultural e ecológica

No seu último dia, 29 de junho, o Pantanal Tech MS propõe uma experiência única de "Contemplação, Gastronomia e Cultura". Os participantes são convidados a explorar as belezas naturais e o patrimônio cultural da região do Paxixi, com passeios ecológicos, degustação da culinária local e atividades de turismo de aventura.

Serviço

Pantanal Tech MS 2025

Dias: 26 a 29 de junho de 2025

Local: Unidade Universitária da UEMS Aquidauana

Mais informações na página do evento: https://www.pantanaltechms.com.br

Entrada gratuita.

Comunicação UEMS

Foto de capa: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo