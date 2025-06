Governo de MS amplia infraestrutura urbana em Ribas do Rio Pardo e Glória de Dourados

O crescimento econômico de Ribas do Rio Pardo, impulsionado pela instalação do maior polo de celulose do País, segue transformando a realidade do município. Para acompanhar o ritmo da chegada de novas empresas e a expansão da região, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autorizou a execução da segunda etapa de pavimentação asfáltica e drenagem no acesso ao Polo Industrial da cidade.

Com investimento de R$ 26,7 milhões, a obra representa um novo passo no processo de reestruturação urbana e viária de Ribas, que vem ganhando destaque no cenário nacional como ponto estratégico da Rota da Celulose.

“Estamos preparando MS para um novo ciclo de desenvolvimento. Em Ribas, o Estado está garantindo infraestrutura para o crescimento, com foco na segurança e mobilidade”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

Além do investimento em Ribas do Rio Pardo, o Governo do Estado também firmou contrato para execução de obras de recapeamento em diversas ruas do município de Glória de Dourados. Com valor estimado de R$ 2,3 milhões, a intervenção será realizada nas ruas Mabel Telles, Cuiabá, Bento Machado Lobo, Duque de Caxias, Santa Rosa e Joaquim Clolaço.

A restauração funcional do pavimento vai revitalizar a malha urbana da cidade, promovendo mais mobilidade aos moradores. O contrato foi celebrado após homologação do processo licitatório no final de maio e a vigência segue até 120 dias após a conclusão dos serviços.

“Investir em infraestrutura é investir na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento das cidades”, destacou o secretário.

As obras nos municípios integram a política de investimentos promovida pela atual gestão estadual, com foco no fortalecimento econômico das cidades e na melhoria das condições urbanas em todo o Mato Grosso do Sul.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

Foto: Chico Ribeiro/Arquivo