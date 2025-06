MS supera média nacional com aumento dos repasses de recursos para assistência farmacêutica nos municípios

Os recursos são destinados ao custeio da Farmácia Básica, responsável pelos medicamentos fornecidos nas unidades de saúde.

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), aprovou a atualização do financiamento da Assistência Farmacêutica Básica com o aumento dos valores repassados aos municípios para aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos. Os recursos são destinados ao custeio da Farmácia Básica, responsável pelos medicamentos fornecidos nas unidades de saúde. Esse financiamento é tripartite, com repasses dos governos Federal e Estadual diretamente para os fundos municipais de saúde, além do valor investido pelo próprio município, que deve ser o mesmo aplicado pelo Estado.

De acordo com a coordenadora de Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski, até 2024, o repasse destinado ao financiamento da Farmácia Básica estava defasado sendo calculado com base no censo populacional de 2019. Contudo, para 2025, houve atualização utilizando os dados do censo de 2022 com um aumento tanto na contrapartida federal quanto na estadual. Com isso, o valor obrigatório a ser repassado pelos estados aos municípios subiu de R$ 2,36 para R$ 3,01 per capita/ano.

“Dentro do orçamento de 2024, propusemos à SES um incremento desse valor, que foi aprovado prontamente. Assim, conseguimos elevar o repasse estadual para R$ 3,40 por pessoa ao ano, já com base no novo censo. Essa decisão representa um avanço importante, pois é a primeira vez que ultrapassamos o valor mínimo obrigatório no Estado e a medida segue com o objetivo de manter e até ampliar o valor para 2026”, explica Patrícia Veiga

As Secretarias Municipais de Saúde, anualmente, poderão utilizar um percentual de até 15% da soma dos valores dos recursos financeiros para custeio da Assistência Farmacêutica Básica (apenas das contrapartidas estadual e municipal), para atividades destinadas à adequação de espaço físico das farmácias do SUS nos municípios, à aquisição de equipamentos e mobiliário destinados ao suporte das ações de Assistência Farmacêutica, além da realização de atividades vinculadas à educação continuada voltada à qualificação dos recursos na Atenção Básica. Também foi pactuado que os municípios poderão utilizar o percentual de 15% da soma dos valores da contrapartida estadual e municipal para aquisição de veículos a serem utilizados em ações da Assistência Farmacêutica.

O aumento no repasse impacta diretamente a quantidade e regularidade dos medicamentos disponíveis para a população. Os principais efeitos:

Reposição mais ágil: Com mais recursos, os municípios conseguem manter estoques mais equilibrados e evitar rupturas no abastecimento, especialmente de medicamentos essenciais.

Com mais recursos, os municípios conseguem manter estoques mais equilibrados e evitar rupturas no abastecimento, especialmente de medicamentos essenciais. Maior variedade: O valor extra pode permitir a inclusão de novos itens na lista de medicamentos ofertados, ampliando o cuidado nas unidades básicas de saúde.

O valor extra pode permitir a inclusão de novos itens na lista de medicamentos ofertados, ampliando o cuidado nas unidades básicas de saúde. Menos necessidade de compras emergenciais : Com previsibilidade orçamentária, as prefeituras não precisam recorrer a compras de última hora — que costumam ser mais caras e menos eficientes.

: Com previsibilidade orçamentária, as prefeituras não precisam recorrer a compras de última hora — que costumam ser mais caras e menos eficientes. Melhoria no planejamento: A gestão municipal pode programar melhor suas aquisições e negociações com fornecedores, garantindo entregas mais regulares.

A gestão municipal pode programar melhor suas aquisições e negociações com fornecedores, garantindo entregas mais regulares. Maior cobertura populacional:Com o valor per capita atualizado e mais robusto, municípios com crescimento populacional recente conseguem atender à demanda real de seus habitantes.

Essa medida inédita reforça o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública, fortalecendo a estrutura da assistência farmacêutica nos municípios e assegurando maior regularidade e acesso aos medicamentos da atenção básica, com impacto direto na qualidade do atendimento oferecido à população.

Helton Davis, Comunicação SES

Foto capa: Saul Schramm

Foto interna: Helton Davis