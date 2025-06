Saúde de MS amplia oferta de profilaxia como estratégia de prevenção ao HIV

Estado conta com 40 unidades que disponibilizam a profilaxia gratuitamente; no último ano, 2.235 pessoas fizeram uso da medicação

Mato Grosso do Sul tem reforçado sua política de prevenção combinada ao HIV com a ampliação da oferta da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição). Desde o ano passado, a cobertura foi expandida com a inclusão dos municípios de Inocência e Chapadão do Sul. A meta da SES (Secretaria de Estado de Saúde) é que, até o fim de 2025, mais cinco municípios passem a oferecer a medicação de forma regular, ampliando o acesso e garantindo maior descentralização dos serviços de prevenção em todas as regiões do estado.

Atualmente, a PrEP está disponível em 40 UDMs (Unidades de Dispensação de Medicamentos), sendo 24 em Campo Grande e 16 no interior. Somente no último ano, 2.235 pessoas retiraram pelo menos uma vez a medicação, oferecida gratuitamente na rede pública. Destas, 1.453 fazem uso contínuo dela.

A PrEP consiste no uso diário de medicamentos antirretrovirais por pessoas HIV negativas, reduzindo em mais de 90% o risco de infecção. Indicada para pessoas a partir dos 15 anos em situação de vulnerabilidade – como quem tem múltiplos parceiros, mantém relações sexuais desprotegidas ou convive com pessoas vivendo com HIV –, a profilaxia está disponível de forma contínua nos serviços de saúde.

A gerente técnica de ISTs, HIV/AIDS e Hepatites Virais da SES, Larissa Martins, explica que o acesso é garantido por meio do diálogo constante com os municípios. “A SES repassa mensalmente os medicamentos conforme a demanda apresentada e promove capacitações com as equipes de saúde. Essa é uma política baseada em evidências, na escuta ativa dos territórios e no respeito à diversidade de quem busca se proteger”, afirma.

Além da medicação, os usuários da PrEP recebem acompanhamento clínico regular, testagens para HIV e outras ISTs, e orientações sobre saúde sexual. A ação integra a chamada prevenção combinada, que inclui também o uso de preservativos, testagem regular e tratamento oportuno de infecções sexualmente transmissíveis.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Ministério da Saúde