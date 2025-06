Setor industrial é tema do primeiro jantar de trabalho realizado em novo espaço da ALEMS

Inaugurado em abril deste ano, o refeitório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) foi usado, pela primeira vez, na noite desta terça-feira (24), como espaço para reunião de trabalho. A situação da indústria sul-mato-grossense e iniciativa para o fomento da qualificação no setor foram os assuntos do encontro, que contou com a presença do presidente do Parlamento estadual, deputado Gerson Claro (PP), e outros parlamentares, do governador Eduardo Riedel, do presidente da Federação das Indústrias de MS (Fiems), Sérgio Longen, entre outras autoridades.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Deputado Gerson Claro recepcionou os participantes da reunião

“Logo que inauguramos esse espaço, falamos que, além de atender os nossos servidores, ele também será usado para realização de palestras, seminários e reuniões de trabalho. E este é o nosso primeiro jantar de trabalho”, enfatizou o presidente da ALEMS, ao recepcionar os convidados. “Temos a grata satisfação de receber a Fiems para falarmos sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, acrescentou o parlamentar.

Em sua fala, o governador parabenizou a ALEMS pelo espaço e seu uso para realização de reuniões de trabalho e outros eventos. “Ações como esta que realizamos hoje aqui podem, sem dúvida, qualificar muito o debate [de assuntos de interesse do estado]. Contem comigo para ajudar a escolher temas, palestrantes, parceiros”, prontificou-se Eduardo Riedel.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Governador parabenizou a ALEMS e falou sobre o crescimento de MS

O governador também destacou o reconhecimento recebido por Mato Grosso do Sul por investimentos que tem realizado. “Somos o estado brasileiro que investiu o maior percentual de sua receita corrente líquida, o equivalente a 15,3%”, comemorou. “Isso é motivo de orgulho não para só para o Governo, mas para Mato Grosso do Sul. Vocês fazem parte disso, a Assomasul, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, todo mundo trabalhando em conjunto”, completou.

“É uma satisfação estarmos aqui inaugurando este ambiente [para reunião de trabalho], afirmou Sérgio Longen. “É um ambiente muito aconchegante, muito moderno. Ficamos felizes pelo fato de a Assembleia dispor de um espaço assim para proporcionar encontros em que são discutidas informações importantes, como o que vamos fazer aqui hoje”, avaliou o presidente da Fiems.

Panorama da indústria de MS

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Sérgio Longen destacou a participação da indústria na economia de MS

Durante a reunião, foram apresentados pela Fiems dados e números que mostram a relevância da participação do setor industrial em Mato Grosso do Sul. Conforme apresentação da Federação, o PIB Industrial do estado somou R$ 39,1 bilhões em 2024 e deve fechar este ano em R$ 47 bilhões, o que representa crescimento nominal de 20,2%. E para 2026, a estimativa é de uma riqueza total, gerada pelo setor, de R$ 52 bilhões.

Entre outros números que mostram a importância da indústria na economia estadual, foi informado pela Fiems que há 8,2 mil empresas industriais ativas em Mato Grosso do Sul (dados consolidados de 2024), que empregam, diretamente, 161 mil trabalhadores formais. Essas empresas exportaram, no ano passado, para mais de 150 países, contabilizando 6,8 bilhões de dólares em vendas externas.

Inclusão produtiva

No encontro, também foi discutido o problema do déficit de mão de obra qualificada e apresentado um programa que visa fazer da qualificação profissional para a indústria um instrumento de inclusão social.

Conforme dados informados pela Fiems, havia, no quarto trimestre de 2024, o total de 478 mil pessoas trabalhando informalmente em Mato Grosso do Sul. Apenas na indústria, o trabalho informal atinge 97.381 trabalhadores e, no comércio (que lidera os números), há 158.660 pessoas na informalidade. Em relação a déficit de mão de obra, a estimativa é que a indústria tem demanda de 25.578 vagas.

Essa situação está sendo enfrentada por um programa de inclusão produtiva, denominado “Ascende Brasil”. A ação busca enfrentar a falta de mão de obra qualificada nas indústrias e, ao mesmo tempo, promover a inserção produtiva de beneficiários de programas sociais. No país, foram destinados, no ano passado, R$ 276,12 bilhões em auxílios a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É esse o público que a iniciativa do setor industrial do estado visa contemplar.

Autoridades

Além do deputado Gerson Claro, do governador Eduardo Riedel e do presidente da Fiems, Sérgio Longen, o jantar contou com a presença da deputada Mara Caseiro (PSDB) e dos deputados Paulo Corrêa (PSDB), Paulo Duarte (PSB), Caravina (PSDB), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo (Podemos), Roberto Hashioka (União), Antonio Vaz (Republicanos), Renato Câmara MDB) e Lidio Lopes (sem partido).

Também participaram do encontro o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Rodrigo Perez Ramos (Segov) e Frederico Felini (SAD).

Refeitório

Construído em consonância com as ações de sustentabilidade, o refeitório da ALEMS tem mais de 200 metros quadrados. O espaço foi inaugurado no dia 22 de abril para proporcionar aos servidores conforto em suas refeições. O local também será usado, como ocorreu nesta terça-feira, como reunião de trabalho e outros eventos.