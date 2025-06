Sábado terá edição do Mutirão Todos em Ação no Campina Verde

A região urbana do Bandeira recebe, neste sábado (28), mais a edição do Mutirão “Todos em Ação”, iniciativa que leva cidadania, serviços essenciais e lazer diretamente aos bairros. Moradores do Jardim Campina Verde e comunidades vizinhas terão acesso a mais de 300 atendimentos gratuitos em um só lugar.

As atividades terão início às 8h e seguirão até às 13h, na Escola Municipal Professora Oneida Ramos, localizada na Rua Professora Odete Trindade Benites, s/n. A estrutura montada na unidade escolar irá ofertar atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania, educação, cultura, lazer, orientação jurídica, entre outras.

Entre os principais serviços estão a emissão e atualização de documentos (como a Carteira de Trabalho), vacinação, corte de cabelo, atendimento veterinário, orientação jurídica e social, além de atividades recreativas e educativas voltadas para as crianças. O evento conta ainda apresentações culturais e exposições, proporcionando um dia de integração e acolhimento para toda a família.

A iniciativa é fruto de um esforço coletivo que envolve a Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal, Fecomércio MS, Senac, o projeto Mutirão, além de dezenas de secretarias municipais e instituições parceiras. A união dos esforços tem como objetivo principal aproximar os serviços públicos da população e promover qualidade de vida nos bairros da Capital.

“Com o Mutirão Todos em Ação, levamos a presença da Prefeitura para perto das pessoas, oferecendo serviços e cuidados de forma prática e acessível. É uma maneira de fortalecer os vínculos com a comunidade e garantir que os direitos cheguem até onde a população está, com atenção especial às necessidades de cada região de Campo Grande”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar os documentos originais e levar uma cópia. A expectativa é de que a ação receba grande adesão da população, reforçando o compromisso da administração municipal com a inclusão, a dignidade e o bem-estar das famílias campo-grandenses.





Serviço:

Mutirão Todos em Ação – Jardim Campina Verde

Data: 28 de junho (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: Escola Municipal Professora Oneida Ramos

Endereço: Rua Professora Odete Trindade Benites s/n









#PraTodosVerem: Na capa do release há uma foto que mostra uma sala de atendimento lotada, com pessoas aguardando ou sendo atendidas durante uma das edições do “Todos em Ação”. No lado esquerdo da imagem, adultos e crianças estão sentados em cadeiras azuis, enquanto aguardam atendimento. Algumas crianças seguram balões coloridos. No lado direito da sala, profissionais realizam atendimentos individualizados em mesas com notebooks. A parede da sala é pintada em branco e amarelo, com cortinas bege nas janelas e ventiladores de teto ligados, contribuindo para o conforto do ambiente.