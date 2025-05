Coronel David entrega emenda de R$100 mil para a saúde de Deodápolis

O deputado estadual Coronel David (PL) esteve em Deodápolis nesta quarta-feira (7) para oficializar a entrega simbólica de uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil, destinada ao custeio e investimento na área da Saúde do município. O recurso foi comemorado pelo prefeito Jean da Saúde (PSDB) e pelo vice-prefeito Marcinho do Frigorífico, que receberam pessoalmente o parlamentar.

Durante o ato simbólico de entrega do cheque, o prefeito Jean destacou o compromisso assumido por Coronel David ainda durante a campanha eleitoral. “Nós fomos lá no gabinete, pedimos, e ele falou que ia atender. Palavra dada tem que ser palavra cumprida. E o deputado cumpriu com Deodápolis”, afirmou. Jean ainda anunciou um reforço importante: “Para cada um real que o deputado colocou, nós vamos colocar mais um real do município. Então essa emenda vira R$200 mil para atender bem a saúde.”

Coronel David ressaltou a importância de manter os compromissos assumidos com a população e com os gestores municipais. “Compromisso firmado tem que ser compromisso cumprido. Estivemos juntos na campanha e agora é nossa obrigação continuar caminhando juntos durante toda a gestão. Faço aqui um compromisso público: todos os anos da administração do Jean e do Marcinho, vamos enviar recursos para Deodápolis”, declarou o deputado.

Segundo ele, a decisão do prefeito Jean de dobrar os valores das emendas representa um diferencial importante na aplicação dos recursos públicos. “São poucos os prefeitos que fazem isso. E isso garante que mais benefícios cheguem à população, especialmente na saúde, que é uma área prioritária”, completou Coronel David.