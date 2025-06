Rádio FM Noronha integra Rede Nacional de Comunicação Pública

A Rádio FM Noronha é a mais nova integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) . Desde o dia 6 de junho, a emissora - localizada em Fernando de Noronha (PE) - retransmite parte da programação da Rádio Nacional , veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , contribuindo para a ampliação do acesso à informação, à cultura e ao serviço público em uma das regiões mais emblemáticas do país. A FM Noronha é a única emissora de rádio em FM no arquipélago.

Operando na frequência 96,9 MHz e também disponível online por meio do site oficial da Administração de Fernando de Noronha, a FM Noronha é parte do Sistema Golfinho de Comunicação, que também abrange a TV Golfinho. A TV Golfinho foi criada em 1982 pela então Radiobrás, empresa que antecedeu a EBC . Atualmente, o sistema é gerido pela Administração Geral do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, em parceria com a Empresa Pernambuco de Comunicação (EPC). A EBC tem acordo de cooperação firmado com a EPC.

“A Rede Nacional de Comunicação Pública é a rede que mais cresce no Brasil, também entre as rádios. Cada nova emissora que integra a RNCP fortalece esse projeto coletivo que conecta o Brasil por meio da comunicação pública”, afirma o diretor-geral da EBC , Bráulio Ribeiro. “É um orgulho para nós ver a programação da Rádio Nacional chegando ao arquipélago e podermos contar com o conteúdo de mais essa emissora parceira que, de certa forma, volta à casa”, disse.

A RNCP

A RNCP é uma rede de emissoras de rádio e televisão parceiras da EBC . O principal objetivo é promover a comunicação pública em âmbito nacional, oferecendo conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento para a população brasileira. A Rede também promove a diversidade e a pluralidade de conteúdos regionais, conforme os princípios e objetivos da comunicação pública. Prevista na Lei de Criação da EBC , a RNCP é atualmente formada por 167 emissoras de televisão e 165 de rádio.