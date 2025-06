Cleitinho diz que apoia propostas do governo que beneficiem a população

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento nesta terça-feira (24), afirmou que continuará apoiando qualquer projeto do governo federal que beneficie a população, independentemente de quem seja o presidente. Ele disse que tem sido criticado por manter vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas negou ter vínculo com o governo.

— Eu não sou aliado e não serei aliado, mas sou aliado do povo. Tudo o que for a favor do povo, eu vou defender e vou apoiar, tudo o que for a favor — declarou.

Tratores

Cleitinho relatou o bloqueio da entrega de 11 tratores que ele indicou por meio de emendas para cidades mineiras. Segundo o senador, o Ministério do Desenvolvimento Agrário impediu a liberação dos equipamentos após evento do governo em Minas Gerais, onde foram entregues outras máquinas. Ele afirmou que a medida prejudica os municípios, não apenas o parlamentar.

O senador também criticou o uso político das emendas parlamentares e se posicionou contra práticas como a colocação de faixas em agradecimento por obras públicas. Segundo ele, os recursos vêm do Orçamento da União e pertencem à população. Cleitinho destacou que seu trabalho no Senado não depende de alianças políticas, mas do compromisso com quem o elegeu.