Polícia Civil apreende duas toneladas de maconha em ação conjunta com a PRF em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico ( DENAR ), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente duas toneladas de maconha na noite da última segunda-feira (23), em uma residência localizada no município de Sidrolândia.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A ação faz parte da Operação NARKE, de âmbito nacional e coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e organizações criminosas em todo o país.

As equipes da DENAR iniciaram as diligências no período da manhã a partir de uma denúncia anônima que relatava o deslocamento de veículos suspeitos vindos da fronteira com o Paraguai em direção à Capital. Durante o monitoramento, foi identificado um imóvel onde os automóveis foram escondidos. No local, os policiais encontraram os veículos carregados com grande quantidade de entorpecente.

Durante a operação, dois indivíduos foram detidos e três veículos apreendidos. Um destes, utilizado no transporte da droga havia sido furtado na Capital no ano de 2023 e estava com sinais de adulteração.

A droga e os veículos foram apreendidos e encaminhados à sede da DENAR, onde os procedimentos legais foram adotados. As investigações continuam a fim de identificar e localizar os demais envolvidos.

A Operação NARKE segue em curso em diversos estados, com o objetivo de desarticular rotas do tráfico interestadual e transnacional.